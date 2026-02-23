Украинские беженцы могут претендовать на новые репарации: кому и как подать заявление

Международный Реестр убытков, причиненных агрессией РФ против Украины, расширили новой категорией исков. Соответствующие заявления о репарациях украинцы могут подавать уже с сегодняшнего дня.
Об этом сообщили РБК-Украина в Совете Европы.
Главное:
Международный Реестр убытков (RD4U) был создан Украиной, ЕС и многими другими странами мира в ответ на российскую агрессию. По состоянию на сейчас к нему, кроме ЕС, присоединились уже 44 государства.
Штаб-квартира Реестра находится в Гааге (Нидерланды), а офис - в Киеве (Украина).
Речь идет о системе учета заявлений (поданных физическими лицами, юридическими лицами и государством Украина) о возмещении убытков, потерь и ущерба, причиненных агрессией РФ против Украины с 24 февраля 2022 года.
В нем также будут храниться доказательства, которыми будут обоснованы эти требования.
Согласно информации Совета Европы, 23 февраля 2026 года в Реестре открыли новую категорию A1.2 - "Вынужденное перемещение за пределы Украины".
Речь идет о людях, которые:
"По данным Агентства ООН по делам беженцев (UNHCR), почти через четыре года после начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года более 6,8 миллиона человек остаются перемещенными лицами за пределами Украины", - уточнили в Совете Европы.
Для многих украинцев перемещение означало длительную разлуку с домом, нарушение семейной жизни и значительные психологические трудности.
Поэтому открытие такой категории "позволяет пострадавшим лицам подавать заявления о возмещении нематериального ущерба, причиненного в результате их вынужденного перемещения".
Уточняется, что вынужденно перемещенными за пределы Украины лицами считаются те, кому была предоставлена временная защита или убежище другим государством в результате полномасштабного вторжения РФ.
"Эта категория заявлений теперь открыта для граждан Украины и будет распространена на лиц других национальностей после завершения необходимых технических мероприятий", - отметили в Совете Европы.
Сообщается также, что категория A1.2 - это пятнадцатая категория заявлений, открытых Реестром.
Подать заявление о вынужденном выезде за пределы Украины на фоне российской агрессии украинцы могут через "Дію".
Согласно информации ее пресс-службы, заявление о компенсации по факту вынужденного перемещения за границу могут подать те из граждан, которые:
"В "Дії" появилась новая категория A1.2 "Вынужденное перемещение за пределы Украины"... Подать заявление могут совершеннолетние граждане Украины. Родители могут сделать это от имени ребенка", - сообщили украинцам.
Уточняется, что для подписания нужна "Дія.Підпис" или квалифицированная электронная подпись (КЭП).
"Если вы уже подавали заявление о внутреннем перемещении в категории A1.1, это не мешает подать заявление и в категории A1.2", - уточнили в пресс-службе "Дії".
Для того, чтобы подать заявление, нужно:
"При заполнении предоставьте информацию о событиях, которые заставили вас уехать, о пересечении границы или о невозможности возвращения, информацию о приюте, а также другом гражданстве при наличии. Добавьте все, что поможет полнее зафиксировать вашу историю", - посоветовали украинцам.
Подчеркивается, что подавать заявления необходимо, ведь каждый зафиксированный факт - это доказательство, которое видит мир.
