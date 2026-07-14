Українська ППО знову збиває балістику: скільки ракет перехопили цієї ночі

Минулої ночі Росія атакувала Україну 10 ракетами, 135 ударними безпілотниками, а також дронами-імітаторами. У ППО підтвердили, що змогли знешкодити більшість ворожих цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ПС ЗСУ.
14 липня Росія атакувала Україну:
Повітряний напад відбивали:
Станом на 09:00, за попередніми даними, українська ППО:
Окрім того, зафіксовано:
Інформація щодо двох балістичних ракет ще уточнюється.
Атака триває. У повітряному просторі України залишаються ворожі безпілотники, тому громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що росіяни ударили дроном по поїзду на Дніпропетровщині.
Також ми писали, що влада РФ оголосила "особливий режим" у Севастополі після масштабної атаки України.
Ба більше, відомі нові результати роботи СБС за минулу добу.