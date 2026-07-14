Українська ППО знову збиває балістику: скільки ракет перехопили цієї ночі

Раніше РБК-Україна повідомляло, що росіяни ударили дроном по поїзду на Дніпропетровщині.

Також ми писали, що влада РФ оголосила "особливий режим" у Севастополі після масштабної атаки України.

Ба більше, відомі нові результати роботи СБС за минулу добу.