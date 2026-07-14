"Мадяр" оголосив про ураження ще 15 російських суден

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Протягом минулої доби Сили безпілотних систем України уразили або знищили 1559 унікальних цілей армії РФ, зокрема 15 ворожих суден.

Про це заявив командучач СБС Роберт "Мадяр" Бровді, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.