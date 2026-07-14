Окупанти запровадили "особливий режим" у Севастополі після масштабної атаки ЗСУ

Вранці 14 липня окупаційна влада Севастополя заявила про атаку ЗСУ на енергетичну інфраструктуру, через що частина міста залишилася без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гауляйтера Севастополя Михайла Развожаєва і моніторинговий Telegram-канал " Крымский ветер ".

За словами ставленика Кремля, після атаки Сил оборони України частина міста залишилася без електропостачання.

Він також оголосив, що на об'єктах енергетичної інфраструктури окупанти запровадили "особливий режим". Однак Развожаєв не пояснив, про що саме йдеться.

На тлі останніх подій гауляйтер Севастополя закликав містян економити заряд телефонів і використовувати гаджети лише для екстреного зв'язку та максимально вимкнути електроприлади, щоб не перевантажувати мережу.

Telegram-канал "Крымский ветер" дійшов висновку, що причиною проблем з електроенергією в Севастополі міг стати приліт по Балаклавській ТЕС.

Цю версію підтверджує низка фактів, а саме: