Окупанти запровадили "особливий режим" у Севастополі після масштабної атаки ЗСУ
Вранці 14 липня окупаційна влада Севастополя заявила про атаку ЗСУ на енергетичну інфраструктуру, через що частина міста залишилася без світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гауляйтера Севастополя Михайла Развожаєва і моніторинговий Telegram-канал "Крымский ветер".
За словами ставленика Кремля, після атаки Сил оборони України частина міста залишилася без електропостачання.
Він також оголосив, що на об'єктах енергетичної інфраструктури окупанти запровадили "особливий режим". Однак Развожаєв не пояснив, про що саме йдеться.
На тлі останніх подій гауляйтер Севастополя закликав містян економити заряд телефонів і використовувати гаджети лише для екстреного зв'язку та максимально вимкнути електроприлади, щоб не перевантажувати мережу.
Telegram-канал "Крымский ветер" дійшов висновку, що причиною проблем з електроенергією в Севастополі міг стати приліт по Балаклавській ТЕС.
Цю версію підтверджує низка фактів, а саме:
- у напрямку ТЕС був проліт реактивного дрону або ракети;
- близько 04:10 там прогримів вибух та піднялася біла хмара диму;
- приліт супроводжувався яскравим спалахом, після чого зникло світло;
- ймовірно, потрапили в обладнання, яке відповідає за подачу або відведення пари;
- біла хмара, яка піднялася над ТЕС - це пара;
- автобуси маршрутів 91 та 103, які ходять повз ТЕС, тимчасово пустили в об'їзд - це означає, що окупантам є ,що приховувати;
- гауляйтер Севастополя підтверджує атаку по "енергетичній інфраструктурі" міста.
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