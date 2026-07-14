Украинская ПВО снова сбивает баллистику: сколько ракет перехватили этой ночью

Ранее РБК-Украина сообщало, что россияне ударили дроном по поезду на Днепропетровщине.

Также мы писали, что власти РФ объявили "особый режим" в Севастополе после масштабной атаки Украины.

Более того, известны новые результаты работы СБС за минувшие сутки.