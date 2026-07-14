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Украинская ПВО снова сбивает баллистику: сколько ракет перехватили этой ночью

09:40 14.07.2026 Вт
2 мин
Враг атаковал Украину 8 баллистическими ракетами Искандер-М/С-400
aimg Юлия Капитонова
Фото: ПВО объявила результаты отражения атаки РФ 14 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)

Минувшей ночью Россия атаковала Украину 10 ракетами, 135 ударными беспилотниками, а также дронами-имитаторами. В ПВО подтвердили, что смогли обезвредить большинство вражеских целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ВС ВСУ.

14 июля Россия атаковала Украину:

  • 8 баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400;
  • 2 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69;
  • 135 ударными дронами Shahed (в том числе реактивные), "Гербера", "Италмас", баражирующими боеприпасами "Бандероль", дронами-имитаторами "Пародия".

Воздушное нападение отражали:

  • авиация;
  • зенитные ракетные войска;
  • подразделения радиоэлектронной борьбы;
  • подразделения беспилотных систем;
  • мобильные огневые группы сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00, по предварительным данным, украинская ПВО:

  • сбила или подавила 5 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400;
  • уничтожила 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
  • сбила или подавила 108 вражеских беспилотников разных типов, в частности, Shahed, "Гербера", "Италмас" и другие.

Кроме того, зафиксировано:

  • попадание одной баллистической ракеты;
  • попадания 25 ударных БпЛА на 17 локациях;
  • падение обломков на 10 локациях.

Информация о двух баллистических ракетах еще уточняется.

Атака продолжается. В воздушном пространстве Украины остаются вражеские беспилотники, поэтому граждан призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

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