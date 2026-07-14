Украинская ПВО снова сбивает баллистику: сколько ракет перехватили этой ночью

Минувшей ночью Россия атаковала Украину 10 ракетами, 135 ударными беспилотниками, а также дронами-имитаторами. В ПВО подтвердили, что смогли обезвредить большинство вражеских целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ВС ВСУ.
14 июля Россия атаковала Украину:
Воздушное нападение отражали:
По состоянию на 09:00, по предварительным данным, украинская ПВО:
Кроме того, зафиксировано:
Информация о двух баллистических ракетах еще уточняется.
Атака продолжается. В воздушном пространстве Украины остаются вражеские беспилотники, поэтому граждан призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.
Ранее РБК-Украина сообщало, что россияне ударили дроном по поезду на Днепропетровщине.
Также мы писали, что власти РФ объявили "особый режим" в Севастополе после масштабной атаки Украины.
Более того, известны новые результаты работы СБС за минувшие сутки.