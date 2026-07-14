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РФ ударила дроном по поїзду на Дніпропетровщині

09:32 14.07.2026 Вт
1 хв
Що відомо про наслідки атаки?
aimg Олена Чупровська
РФ ударила дроном по поїзду на Дніпропетровщині Фото: пошкоджений унаслідок атаки локомотив (telegram.me/MinDevUA)
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Ворог вночі атакував залізницю на Дніпропетровщині - безпілотник влучив прямо в локомотив вантажного поїзда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Міністерства розвитку громад та територій.

Що відомо про атаку

Ворог знову атакував цивільну залізничну інфраструктуру. Цього разу російський безпілотник влучив прямо в локомотив вантажного поїзда на Дніпропетровщині.

На момент удару склад вже стояв - потяг завчасно зупинили, а локомотивну бригаду встигли евакуювати. Саме ці дії дозволили уникнути постраждалих.

Внаслідок атаки постраждала техніка та інфраструктура:

  • пошкоджено локомотив;
  • знеструмлено контактну мережу на перегоні.

На місці працюють усі відповідні служби, які ліквідовують наслідки обстрілу.

Залізниця під постійними ударами

РФ систематично атакує українську залізницю, намагаючись порушити роботу критичної транспортної інфраструктури.

Нещодавно атакувала станцію Ковель на Волині. Дрони пошкодили локомотив та вантажний вагон, а вибухова хвиля вибила вікна цеху локомотивного депо.

Ворог вдарив дроном по електровозу на Дніпропетровщині - постраждав машиніст, якому надали всю необхідну медичну допомогу.

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