РФ ударила дроном по поїзду на Дніпропетровщині

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Ворог вночі атакував залізницю на Дніпропетровщині - безпілотник влучив прямо в локомотив вантажного поїзда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Міністерства розвитку громад та територій.

Що відомо про атаку Ворог знову атакував цивільну залізничну інфраструктуру. Цього разу російський безпілотник влучив прямо в локомотив вантажного поїзда на Дніпропетровщині. На момент удару склад вже стояв - потяг завчасно зупинили, а локомотивну бригаду встигли евакуювати. Саме ці дії дозволили уникнути постраждалих. Внаслідок атаки постраждала техніка та інфраструктура: пошкоджено локомотив;

знеструмлено контактну мережу на перегоні. На місці працюють усі відповідні служби, які ліквідовують наслідки обстрілу. Залізниця під постійними ударами РФ систематично атакує українську залізницю, намагаючись порушити роботу критичної транспортної інфраструктури.