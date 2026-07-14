Українська ППО знову збиває балістику: скільки ракет перехопили цієї ночі
Минулої ночі Росія атакувала Україну 10 ракетами, 135 ударними безпілотниками, а також дронами-імітаторами. У ППО підтвердили, що змогли знешкодити більшість ворожих цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ПС ЗСУ.
14 липня Росія атакувала Україну:
- 8 балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400;
- 2 керованими авіаційними ракетами Х-59/69;
- 135 ударними дронами Shahed (зокрема реактивні), "Гербера", "Італмас", баражуючими боєприпасами "Бандероль", дронами-імітаторами "Пародія".
Повітряний напад відбивали:
- авіація;
- зенітні ракетні війська;
- підрозділи радіоелектронної боротьби;
- підрозділи безпілотних систем;
- мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 09:00, за попередніми даними, українська ППО:
- збила або подавила 5 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400;
- знищила 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
- збила або подавила 108 ворожих безпілотників різних типів, зокрема Shahed, "Гербера", "Італмас" та інші.
Окрім того, зафіксовано:
- влучання однієї балістичної ракети;
- влучання 25 ударних БпЛА на 17 локаціях;
- падіння уламків на 10 локаціях.
Інформація щодо двох балістичних ракет ще уточнюється.
Атака триває. У повітряному просторі України залишаються ворожі безпілотники, тому громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що росіяни ударили дроном по поїзду на Дніпропетровщині.
Також ми писали, що влада РФ оголосила "особливий режим" у Севастополі після масштабної атаки України.
Ба більше, відомі нові результати роботи СБС за минулу добу.