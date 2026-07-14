Українська ППО знову збиває балістику: скільки ракет перехопили цієї ночі

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Минулої ночі Росія атакувала Україну 10 ракетами, 135 ударними безпілотниками, а також дронами-імітаторами. У ППО підтвердили, що змогли знешкодити більшість ворожих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ПС ЗСУ.