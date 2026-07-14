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Українська ППО знову збиває балістику: скільки ракет перехопили цієї ночі

09:40 14.07.2026 Вт
2 хв
Ворог атакував Україну 8 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400
aimg Юлія Капітонова
Українська ППО знову збиває балістику: скільки ракет перехопили цієї ночі Фото: ППО оголосила результати відбиття атаки РФ 14 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Минулої ночі Росія атакувала Україну 10 ракетами, 135 ударними безпілотниками, а також дронами-імітаторами. У ППО підтвердили, що змогли знешкодити більшість ворожих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ПС ЗСУ.

14 липня Росія атакувала Україну:

  • 8 балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400;
  • 2 керованими авіаційними ракетами Х-59/69;
  • 135 ударними дронами Shahed (зокрема реактивні), "Гербера", "Італмас", баражуючими боєприпасами "Бандероль", дронами-імітаторами "Пародія".

Повітряний напад відбивали:

  • авіація;
  • зенітні ракетні війська;
  • підрозділи радіоелектронної боротьби;
  • підрозділи безпілотних систем;
  • мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00, за попередніми даними, українська ППО:

  • збила або подавила 5 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400;
  • знищила 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
  • збила або подавила 108 ворожих безпілотників різних типів, зокрема Shahed, "Гербера", "Італмас" та інші.

Окрім того, зафіксовано:

  • влучання однієї балістичної ракети;
  • влучання 25 ударних БпЛА на 17 локаціях;
  • падіння уламків на 10 локаціях.

Інформація щодо двох балістичних ракет ще уточнюється.

Атака триває. У повітряному просторі України залишаються ворожі безпілотники, тому громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що росіяни ударили дроном по поїзду на Дніпропетровщині.

Також ми писали, що влада РФ оголосила "особливий режим" у Севастополі після масштабної атаки України.

Ба більше, відомі нові результати роботи СБС за минулу добу.

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