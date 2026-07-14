Украинская ПВО снова сбивает баллистику: сколько ракет перехватили этой ночью
Минувшей ночью Россия атаковала Украину 10 ракетами, 135 ударными беспилотниками, а также дронами-имитаторами. В ПВО подтвердили, что смогли обезвредить большинство вражеских целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ВС ВСУ.
14 июля Россия атаковала Украину:
- 8 баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400;
- 2 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69;
- 135 ударными дронами Shahed (в том числе реактивные), "Гербера", "Италмас", баражирующими боеприпасами "Бандероль", дронами-имитаторами "Пародия".
Воздушное нападение отражали:
- авиация;
- зенитные ракетные войска;
- подразделения радиоэлектронной борьбы;
- подразделения беспилотных систем;
- мобильные огневые группы сил обороны Украины.
По состоянию на 09:00, по предварительным данным, украинская ПВО:
- сбила или подавила 5 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400;
- уничтожила 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
- сбила или подавила 108 вражеских беспилотников разных типов, в частности, Shahed, "Гербера", "Италмас" и другие.
Кроме того, зафиксировано:
- попадание одной баллистической ракеты;
- попадания 25 ударных БпЛА на 17 локациях;
- падение обломков на 10 локациях.
Информация о двух баллистических ракетах еще уточняется.
Атака продолжается. В воздушном пространстве Украины остаются вражеские беспилотники, поэтому граждан призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.
Ранее РБК-Украина сообщало, что россияне ударили дроном по поезду на Днепропетровщине.
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