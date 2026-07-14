Украинская ПВО снова сбивает баллистику: сколько ракет перехватили этой ночью

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Минувшей ночью Россия атаковала Украину 10 ракетами, 135 ударными беспилотниками, а также дронами-имитаторами. В ПВО подтвердили, что смогли обезвредить большинство вражеских целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ВС ВСУ.