Українська комендатура в Курській області та падіння російського Ту-22М3: новини за 15 серпня

Україна створила військову комендатуру у Курській області, її очолив генерал Москальов

Україна створила у Курській області військову комендатуру, розповів під час Ставки верховного головнокомандувача генерал Олександр Сирський.

За його словами, комендатуру очолив генерал-майор Едуард Москальов.

Біля російського Іркутська розбився бомбардувальник Ту-22М3

Російський літак бомбардувальник Ту-22М3 розбився в Іркутській області.

У Міноборони РФ повідомили, що попередньою причиною аварії бомбардувальника Ту-22М3 в Іркутській області стала технічна несправність.

У Білому домі анонсували нові пакети військової допомоги Україні

США незабаром планують оголосити про нові пакети військової допомоги для України, розповів координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

Він зазначив, що нові пакети військової допомоги Україні оголосять уже найближчими днями.

"Ахмат" і не лише. З'явилися подробиці взяття в полон 100 росіян у Курській області

Бійці СБУ взяли в полон понад 100 російських військових у Курській області . Серед полонених - воїни кадировського підрозділу "Ахмат", повідомили джерела РБК-Україна у спецслужбах.

Спецоперацію провели воїни ЦСО "А" Служби безпеки України.

США готові передати Україні далекобійні ракети JASSM для F-16, - Politico

Україна може отримати від США авіаційні ракети JASSM для F-16 Вашингтон "відкритий" до таких постачань, пише Politico.

За даними видання, рішення щодо постачання ракет поки що не прийнято, оскільки адміністрація президента США Джо Байдена опрацьовує "складні деталі".

Особлива увага захисникам "Азовсталі". Буданов назвав пріоритет під час обміну полонених

Пріоритетом у майбутніх обмінах полоненими з Російською Федерацією будуть важко поранені жінки та всі, хто захищав "Азовсталь", зазначив начальник ГУР Кирило Буданов.

За словами Буданова, сьогодні було погоджено відповідні дії та принцип роботи штабу з обміну полоненими.