Украинская комендатура в Курской области и падение российского Ту-22М3: новости за 15 августа

Украина создала военную комендатуру в Курской области, ее возглавил генерал Москалев

Украина создала в Курской области военную комендатуру, рассказал во время Ставки верховного главнокомандующего генерал Александр Сырский.

По его словам, комендатуру возглавил генерал-майор Эдуард Москалев.

Возле российского Иркутска разбился бомбардировщик Ту-22М3

Российский самолет бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Иркутской области.

В Минобороны РФ сообщили, что предварительной причиной крушения бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области стала техническая неисправность.

В Белом доме анонсировали новые пакеты военной помощи Украине

США вскоре планируют объявить о новых пакетах военной помощи для Украины, рассказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Он отметил, что новые пакеты военной помощи Украине объявят уже в ближайшие дни.

"Ахмат" и не только. Появились подробности взятия в плен 100 россиян в Курской области

Бойцы СБУ взяли в плен более 100 российских военных в Курской области. Среди пленных - вояки кадыровского подразделения "Ахмат", сообщили источники РБК-Украина в спецслужбах.

Спецоперацию провели воины ЦСО "А" Службы безопасности Украины.

США готовы передать Украине дальнобойные ракеты JASSM для F-16, - Politico

Украина может получить от США авиационные ракеты JASSM для F-16. Вашингтон "открыт" к таким поставкам, пишет Politico.

По данным издания, решение насчет поставок ракет пока не принято, поскольку администрация президента США Джо Байдена прорабатывает "сложные детали".

Особое внимание защитникам "Азовстали". Буданов назвал приоритет при обмене пленных

Приоритетом в будущих обменах пленными с Российской Федерацией будут тяжело ранены женщины и все, кто защищал "Азовсталь", отметил начальник ГУР Кирилл Буданов.

По словам Буданова, сегодня были согласованы соответствующие действия и принцип работы штаба по обмену пленными.