Біля російського Іркутська розбився бомбардувальник Ту-22М3

Російський літак бомбардувальник Ту-22М3 розбився в Іркутській області у четвер, 15 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал "ТАСС".

За даними росЗМІ, попередньою причиною аварії бомбардувальника Ту-22М3 в Іркутській області стала технічна несправність, повідомили в Міноборони РФ.

Повідомляється, що літак впав неподалік в'їзду до села Михайлівка. Перед падінням літак почав горіти.

Ймовірно, літак злетів з аеродрому "Біла" в сусідньому Усольському районі.

Оновлено о 18:52.

Пізніше стало відомо про те, що трьох пілотів літака Ту-22М3, що впав в Іркутській області, знайшли, вони живі. Також згодом знайшли і четвертого члена екіпажа. У них зафіксовано травми та декілька переломів.

Що відомо про літаки Ту-22М3

Ту-22М3 - радянський стратегічний бомбардувальник, модернізована версія Ту-22, розроблений для покращення дальності польоту та бойових можливостей. Перший політ відбувся у 1982 році, і літак став ключовим елементом авіаційних сил СРСР.

Літак оснащений крилатими ракетами Х-22 і Х-32, він здатен завдавати ударів на великій відстані та виконувати надзвукові польоти. Ту-22М3 залишається важливою частиною стратегічної авіації Росії, продовжуючи модернізуватись.