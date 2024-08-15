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Особлива увага захисникам "Азовсталі". Буданов назвав пріоритет при обміні полонених

Четвер 15 серпня 2024 22:25
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Особлива увага захисникам "Азовсталі". Буданов назвав пріоритет при обміні полонених Фото: голова ГУР МО Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Пріоритетом у майбутніх обмінах полоненими з Російською Федерацією будуть тяжко поранені, жінки, та всі, хто захищав "Азовсталь".

Про це заявив глава ГУР Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ під час брифінгу за результатами Ставки верховного головнокомандувача.

За словами Буданова, було узгоджено відповідні дії та принцип роботи штабу з обміну полоненими. Зокрема, наразі Україна намагатиметься повертати всіх важко поранених та тяжко хворих, всіх жінок та всіх, хто перебуває у полоні довгий термін.

"Чим довше він знаходиться в полоні, тим більше ми будемо займатись тим, щоб повернути таку людину", - сказав голова ГУР.

Також особлива увага буде приділена тим, хто захищав "Азовсталь" та потрапив у полон.

"Питанню повернення всіх, хто там був, приділяємо особливу увагу", - зазначив Буданов.

Окрім цього, Україна буде докладати зусіль для повернення всіх інших цивільних бранців, які знаходяться у полоні як з початку масштабного вторгнення, так і до того.

"Ну і не будемо забувати про кримських татар та інші групи, на які так само звертаємо увагу. Такі рішення були прийняті сьогодні і будуть втілені в життя", - підкреслив Буданов.

Операція ЗСУ у Курській області

З 6 серпня Збройні сили України проводять спецоперацію у Курській області, що в Росії. За даними ЗМІ, під час зачистки населених пунктів ЗСУ захопили у полон майже 2000 російських військових.

Зокрема, сьогодні повідомлялось, що бійці СБУ взяли у полон понад 100 російських військових у Курській області. Виявилось, що серед захоплених - вояки кадировського підрозділу "Ахмат".

Також відомо, що вчора українським захисникам вдалося взяти у полон ще 100 російських солдатів.

Цікаво і те, що за словами омбудсмена Дмитра Лубінця, він розмовляв зі своєю російською колегою Тетяною Москальковою щодо обміну полоненими на тлі операції ЗСУ в Курській області. Вперше такий діалог був ініційований російською стороною.

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Курська область Кирило Буданов Азовці Війна в Україні
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