Особлива увага захисникам "Азовсталі". Буданов назвав пріоритет при обміні полонених

Пріоритетом у майбутніх обмінах полоненими з Російською Федерацією будуть тяжко поранені, жінки, та всі, хто захищав "Азовсталь".

Про це заявив глава ГУР Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ під час брифінгу за результатами Ставки верховного головнокомандувача.

За словами Буданова, було узгоджено відповідні дії та принцип роботи штабу з обміну полоненими. Зокрема, наразі Україна намагатиметься повертати всіх важко поранених та тяжко хворих, всіх жінок та всіх, хто перебуває у полоні довгий термін.

"Чим довше він знаходиться в полоні, тим більше ми будемо займатись тим, щоб повернути таку людину", - сказав голова ГУР.

Також особлива увага буде приділена тим, хто захищав "Азовсталь" та потрапив у полон.

"Питанню повернення всіх, хто там був, приділяємо особливу увагу", - зазначив Буданов.

Окрім цього, Україна буде докладати зусіль для повернення всіх інших цивільних бранців, які знаходяться у полоні як з початку масштабного вторгнення, так і до того.

"Ну і не будемо забувати про кримських татар та інші групи, на які так само звертаємо увагу. Такі рішення були прийняті сьогодні і будуть втілені в життя", - підкреслив Буданов.