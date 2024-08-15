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США готові передати Україні далекобійні ракети JASSM для F-16, - Politico

Вашингтон, Четвер 15 серпня 2024 19:15
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США готові передати Україні далекобійні ракети JASSM для F-16, - Politico Ілюстративне фото: США готові передати Україні нові ракети для F-16 (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна може отримати від США авіаційні ракети JASSM для F-16. Вашингтон "відкритий" до таких постачань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як розповів один із співробітників Білого дому, рішення щодо постачання ракет поки не прийнято, оскільки адміністрація президента США Джо Байдена опрацьовує "складні деталі". Вони стосуються перевірки передачі чутливих технологій та забезпечення того, щоб українські літаки могли запускати такі ракети.

За словами джерела Politico, до початку постачання ракет необхідно буде зробити велику роботу. Зокрема, треба переконатися, що літаки, які є в України, в тому числі і F-16, зможуть використовувати JASSM для цілей на відстані близько 370 кілометрів.

Два співрозмовники журналістів розповіли, що Пентагон уже працює з Україною над такими технічними питаннями.

При цьому у Пентагоні відмовилися відповідати, чи схвалило відомство постачання JASSM Україні.

"Ми розглядаємо низку варіантів для задоволення потреб України у допомозі в галузі безпеки, однак у нас немає інформації, яку ми могли б надати", - заявив виданню представник Пентагону Джефф Юргенсен.

Що відомо про JASSM

Як пише Politico, ракети JASSM, які розробила американська компанія Lockheed Martin, вперше застосували на початку 2000-х. США дуже рідко використовували їх у бойових діях.

При цьому такі ракети були передані тільки кільком близьким союзникам американців. Серед таких країн: Польща, Австралія та Фінляндія. Водночас Японія та Нідерланди підписали угоди про купівлю ракет у липні, і їхнє постачання очікується найближчими роками. Німеччина, Греція, Румунія та Данія також ведуть переговори щодо купівлі ракет.

Ракети JASSM здатні знищувати цілі в радіусі 370 кілометрів. Також є модифікація ракети, яка здатна досягати мети на відстані 980 кілометрів.

Якщо Україна отримає JASSM, то це будуть найбільш далекобійні ракети на її озброєнні. Поки що союзники надавали українським захисникам лише ті ракети, які здатні досягати цілей у радіусі 300 кілометрів.

До речі, США ще не знімали обмеження для України на удари по російській території. Зокрема, бійці ЗСУ не можуть застосовувати для цього далекобійної зброї. Але на позицію Вашингтона може вплинути операція ЗСУ у Курській області. Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.

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