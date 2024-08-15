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Україна створила військову комендатуру в Курській області, її очолив генерал Москальов

Четвер 15 серпня 2024 15:17
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Україна створила військову комендатуру в Курській області, її очолив генерал Москальов Фото: генерал-майор Едуард Москальов (facebook.com/GeneralStaff_ua)
Автор: Наталія Кава

Україна створила у Курській області військову комендатуру. Її очолив генерал-майор Едуард Москальов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського під час Ставки верховного головнокомандувача.

За його словами, на території Курської області було завершено пошук та знищення противника у населеному пункті Суджа та трьох інших населених пунктах.

"Для дотримання правопорядку та забезпечення першочергових потреб населення на підконтрольних територіях було створено військову комендатуру. Її керівником призначений генерал-майор Москальов", - розповів Сирський.

Він зауважив, що з початку операції на території Курської області українські війська просунулись до оборони противника на 35 кілометрів. Під контроль взято 1150 квадратних кілометрів та 82 населених пункти. Ситуація там контрольована.

Що відбувається у Курській області

З 6 серпня у Курській області триває спецоперація Збройних сил України. Це офіційно підтвердив президент Володимир Зеленський 12 серпня.

14 серпня Сирський заявив, що українські військові взяли під контроль територію площею 40 квадратних кілометрів. Тоді ж Зеленський провів нараду щодо ситуації у Курській області та можливості створення військових комендатур.

Сьогодні стало відомо, що бійці СБУ взяли у полон понад 100 російських військових у Курській області, серед яких - вояки кадировського підрозділу "Ахмат".

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