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"Ахмат" і не тільки. З'явилися подробиці взяття в полон 100 росіян у Курській області

Курська область, Четвер 15 серпня 2024 10:41
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"Ахмат" і не тільки. З'явилися подробиці взяття в полон 100 росіян у Курській області Фото: СБУ взяла у полон 100 росіян у Курській області (джерела РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Юрченко

Бійці СБУ взяли у полон понад 100 російських військових у Курській області. Серед полонених - вояки кадировського підрозділу "Ахмат".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у спецслужбах.

Як зазначається, спецпризначенці СБУ взяли в полон 102 військових РФ на території Курської області. Це наймасовіше взяття ворога в полон, яке вдалося провести за один раз

Спецоперацію провели воїни ЦСО "А" Служби безпеки України.

"Вони захопили та зачистили розгалужений, бетонований та якісно укріплений зі всіх сторін ротний опорний пункт - з підземними комунікаціями та приміщеннями для проживання особового складу, столовою, зброярнею та навіть банею. Противник не збирався здаватись в полон, провізії та боєприпасів було більш ніж достатньо", - зазначили джерела.

Воїни СБУ взяли в полон 102 військовослужбовців 488-го гвардійського мотострілкового полку ЗС РФ та підрозділу "Ахмат" (спецпідрозділ, який дислокується у Чечні).

Що цьому передувало

Проєкт "Хочу жить" повідомив, що українським захисникам вдалося взяти у полон роту російських солдатів у Курській області РФ. За даними "Хочу жить", це сталося вчора, 14 серпня.

Зазначалося, що у полон здалися понад 100 російських військових.

Ситуація у Курській області

Понад тиждень у Курській області триває операція Сил оборони України. Днями головком ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що Україна контролює 74 населені пункти Курської області, а українські воїни просунулися на 40 квадратних кілометрів.

Крім того, Сирський наголошував, що Силам оборони вдалося взяти у полон близько 100 російських військових з початку доби 14 серпня.

Відомо, що Україна створила у Курській області буферну зону, а також планує відкрити гуманітарні коридори для евакуації цивільних. Вони будуть працювати як на виїзд у бік РФ, так і в бік України.

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"Ахмат" і не тільки. З'явилися подробиці взяття в полон 100 росіян у Курській області
"Ахмат" і не тільки. З'явилися подробиці взяття в полон 100 росіян у Курській області
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