Українська ініціатива: де в Антарктиці й навіщо створили унікальну заповідну зону (фото)

Неподалік української станції "Академік Вернадський" створили унікальну заповідну зону. Йдеться про новий антарктичний район особливої охорони "Затока Колінз".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) у Facebook.
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За даними НАНЦ, українську ініціативу щодо створення нового спеціально охоронюваного району - "Затока Колінз" - держави‑учасниці Договору про Антарктику підтримали одноголосно (ще у травні).
Уточнюється, що цей район розташований:
Його площа становить 1,65 км².
Українцям розповіли, що новий спеціально охоронюваний район об'єднує низку островів і мисів з унікальною:
Повідомляється, що там:
На одному з островів гніздують пінгвіни Аделі.
"Їхня популяція, на відміну від субантарктичних, скорочується в умовах потепління", - зауважили у НАНЦ.
Крім того, в межах спеціально охоронюваного району "Затока Колінз" розташовані єдині відомі гнізда сніжних буревісників у цьому регіоні.
У НАНЦ розповіли, що в цілому ідея зробити цю територію заповідною виникла у наших науковців ще сім років тому.
Адже нині на вразливі екосистеми Антарктики значно тиснуть:
"За даними Секретаріату Антарктичного договору, в 2020-х кількість туристів, які відвідують регіон, перевищила 100 000 осіб на рік", - уточнили в НАНЦ.
При цьому близько 98% туристичних рейсів спрямовані в район Антарктичного півострова під час короткого літнього сезону.
Спеціалісти повідомили, що зростання судноплавства та візитерів підвищує ризики:
"Саме тому важливо створювати зони особливої охорони, куди доступ туристів буде обмежений", - пояснили у НАНЦ.
Окрім охорони природи, створення нового антарктичного району особливої охорони має важливу наукову мету.
"Наші дослідники заклали на території контрольні полігони для довгострокового моніторингу реакції флори та фауни на кліматичні зміни", - поділились у НАНЦ.
Уточнюється, що надійний, недоторканий дослідницький простір дозволить "отримувати порівняльні дані", необхідні для "розуміння темпів і механізмів трансформації екосистем у полярному регіоні".
"Тож Україна зробила значний внесок у вивчення та, найголовніше, збереження вразливих екосистем Антарктики", - констатували у НАНЦ.
Початкова ініціатива щодо створення нового антарктичного району особливої охорони - АРОО - була:
"Проєкт комплексного АРОО та необхідні для його прийняття документи підготували завідувач відділу біології та екології НАНЦ Іван Парнікоза та співробітниця цього відділу Анна Євчун", - розповіли громадянам.
При цьому завідувач відділу міжнародного співробітництва Андрій Федчук займався поданням документів та лобіюванням їхнього розгляду під час зустрічей сторін Антарктичного договору.
"На жаль, деякі сторони заблокували створення розширеного району, тож довелося піти шляхом поступового створення менших АРОО", - констатували в НАНЦ.
Отже, "Затока Колінз" (затверджена цього року), стала першим із них.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як українські полярники "полювали" на мікропластик.
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