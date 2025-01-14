Життя в Антарктиді. Як минає день українського полярника (відео)

Національний антарктичний науковий центр (НАНЦ) опублікував відео, в якому розповідається про роботу та життя на станції "Академік Вернадський" українського біолога зі складу 29-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ) Тетяни Баглай.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу НАНЦ у Facebook.

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Один день із життя полярника в Антарктиді

"Тримайте чудове відео Radio France Internationale (RFI) українською про біологиню 29-ї УАЕ Тетяну Баглай", - наголосили у НАНЦ.

Переглянувши сюжет, українцям пропонують дізнатися:

в яких умовах живуть полярники та полярниці;

чому вони щоразу записуються на дошці, коли виходять за межі станції;

за яким часом живе "Академік Вернадський;

чому полярники вимикають двигун човна у разі наближення тварини.

Що варто знати про українську антарктичну станцію

Українська антарктична станція "Академік Вернадський" розташована на острові Галіндез архіпелагу Аргентинські острови (Західна Антарктика).

Наукову базу на цих островах заснували британці (під час експедиції на Землю Греяма в 1934-1937 рр).

Як постійно діюча метеорологічна обсерваторія база почала працювати на острові Вінтер з 1947 року, а у 1954 році станцію було перенесено на мис Марина острова Галіндез.

Передача станції Великої Британії (яка тоді мала назву "Фарадей") Україні стала жестом доброї волі британського уряду, адже РФ після розпаду СРСР оголосила себе його спадкоємицею та на прохання нашої влади передати Україні одну з п'яти (функціонуючих на той момент) антарктичних станцій відповіла відмовою.

Процес передачі станції від британців Україні тривав з 1994 року до лютого 1996 року. У процесі вона отримала сучасну назву - "Академік Вернадський".

Подейкують, буцімто під час прощання з британською експедицією українці "купили" станцію за символічну плату - 1 фунт стерлінгів.

Головне призначення станції та Національного антарктичного наукового центру (який є національним оператором України в Антарктиці) - проведення наукових досліджень на шостому континенті.

Станція "Академік Вернадський" є системою з власною інфраструктурою (що забезпечує її функціонування впродовж усього року - дає можливість працювати цілий рік 12-14 полярникам).

11 березня 2024 року з Києва на станцію "Академік Вернадський" вирушила 29-та Українська антарктична експедиція (з найбільшою кількістю жінок за останні 27 років), яка змінила зимівників з 28-ї УАЕ.

3 січня 2025 року до станції прибув флагман українського науково-дослідницького флоту "Ноосфера". Він доставив на "Вернадський" технічну команду - для проведення невідкладних робіт з модернізації станції (які були розпочаті ще до повномасштабного вторгнення).

Цього сезону планують, зокрема, замінити систему каналізації та світильники, а також розширити майданчик для метеодосліджень.

Для здійснення робіт судно привезло на станцію багато вантажів (не обійшлося і без смачних сюрпризів для зимівників і зимівниць - свіжих фруктів та овочів, яких учасники річної експедиції не бачили вже впродовж кількох місяців).

Наприкінці свого четвертого сезону "Ноосфера" має традиційно забезпечити перезмінку річних Українських антарктичних експедицій.