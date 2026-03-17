Непроста математика: як українські полярники рахують тисячі пінгвінів в Антарктиці (відео)
Облік тисяч антарктичних мешканців - кропітка праця. І робити це можна по-різному.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) у Facebook.
Головне:
- Різні методи: українські полярники під час роботи поєднують традиції та технології.
- Не лише птахи: науковцям важливо знати навіть кількість яєць у гніздах.
- Кліматичний маркер: підрахунок пінгвінів допомагає відстежувати потепління.
- Фактор часу: для підрахунку пінгвінів підбирають момент, коли більшість із них - на суші.
Як саме можна порахувати пінгвінів
Згідно з інформацією НАНЦ, українські біологи в Антарктиці можуть рахувати тисячі пінгвінів у кілька способів:
- фізично із землі - за допомогою пішого обходу;
- через відео з неба - за допомогою дрона.
Уточнюється при цьому, що площа острова Галіндез (де розташована українська антарктична станція "Академік Вернадський") становить близько 1 км кв., а кількість пінгвінів цього сезону - майже 11 тисяч.
Який спосіб для науковців - основний
Українцям розповіли, що саме перший спосіб підрахунку - піший обхід - є основним, адже застосовується для обліку всього:
- пінгвінів;
- їхніх гнізд;
- яєць;
- малюків.
Крім того, у НАНЦ нагадали, що українські науковці спостерігають за пінгвінами та іншими птахами в контексті зміни клімату.
"Адже їхні міграції є одним із підтверджень потепління в цьому регіоні Антарктики", - уточнили спеціалісти.
Що робить біолог під час підрахунку
У НАНЦ пояснили, що під час процедури підрахунку пінгвінів біолог:
- бере автоматичні лічильники;
- йде островом;
- рахує птахів.
Відбувається така процедура з різною періодичністю - залежно від етапу життєвого циклу пінгвінів.
При цьому "є контрольна ділянка, куди вчені навідуються щодня". За нею визначають правильний час для інших підрахунків.
"Наприклад, якщо на цій ділянці у більшості пінгвінів уже є яйця - значить біолог має лічити гнізда з яйцями на всьому острові. Так само і з малюками", - пояснили у НАНЦ.
В який час рахувати пінгвінів найкраще
В цілому для обходу для підрахунку пінгвінів підбирають час, коли більшість з них - на суші.
Біологиня 30-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ) Зоя Швидка поділилась, що найкраще як правило підходить вечір - тоді птахи зазвичай уже приходять із полювання в океані.
"Процес дещо спрощується, коли пінгвіни вже сидять на гніздах. Тоді ми рахуємо не окремих птахів, а гніздові пари, вважаючи, що кожне гніздо - це двоє, самець і самиця", - пояснила науковиця.
Вона додала, що загалом "такі обліки не залежать від часу доби".
"Потім до пари додаються пташенята, які до об'єднання в ясла постійно перебувають в гніздах. Їх рахуємо окремо від дорослих", - розповіла українська полярниця.
Публікація НАНЦ (скриншот: facebook.com/AntarcticCenter)
Як працює підрахунок "з неба"
Другий спосіб підрахунку пінгвінів - за допомогою дрона.
Уточнюється, що він допомагає тоді, коли немає часу чи можливості робити піший обхід.
"Приміром, вченому треба на виїзд в океан: тоді він може зняти відео, а підрахунок зробити в зручний час після повернення", - пояснили у НАНЦ.
Цей спосіб стає у нагоді також і тоді, коли українські науковці беруться за підрахунок птахів на інших островах.
"У нашій зоні є великі острови, на яких навіть за день піші обліки не зробиш. Там ми робимо зйомки дроном, а "розшифровуємо" вже на станції", - розповіла Швидка.
Водночас вона зауважила, що підрахунок з дрона ефективний насамперед для обліку кількості пінгвінів.
Тим часом для підрахунку гнізд, яєць та малюків - інформативнішим є піший обхід.
