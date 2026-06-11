Украинская инициатива: где в Антарктике и зачем создали уникальную заповедную зону (фото)

Недалеко от украинской станции "Академик Вернадский" создали уникальную заповедную зону. Речь идет о новом антарктическом районе особой охраны "Залив Колинз".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Национального антарктического научного центра (НАНЦ) в Facebook.
Главное:
По данным НАНЦ, украинскую инициативу по созданию нового специально охраняемого района - "Залив Колинз" - государства-участники Договора об Антарктике поддержали единогласно (еще в мае).
Уточняется, что этот район расположен:
Его площадь составляет 1,65 км².
Украинцам рассказали, что новый специально охраняемый район объединяет ряд островов и мысов с уникальной:
Сообщается, что там:
На одном из островов гнездятся пингвины Адели.
"Их популяция, в отличие от субантарктических, сокращается в условиях потепления", - отметили в НАНЦ.
Кроме того, в пределах специально охраняемого района "Залив Колинз" расположены единственные известные гнезда снежных буревестников в этом регионе.
В НАНЦ рассказали, что в целом идея сделать эту территорию заповедной возникла у наших ученых еще семь лет назад.
Ведь сейчас на уязвимые экосистемы Антарктики значительно давят:
"По данным Секретариата Антарктического договора, в 2020-х количество туристов, посещающих регион, превысило 100 000 человек в год", - уточнили в НАНЦ.
При этом около 98% туристических рейсов направлены в район Антарктического полуострова во время короткого летнего сезона.
Специалисты сообщили, что рост судоходства и визитеров повышает риски:
"Именно поэтому важно создавать зоны особой охраны, куда доступ туристов будет ограничен", - объяснили в НАНЦ.
Кроме охраны природы, создание нового антарктического района особой охраны имеет важную научную цель.
"Наши исследователи заложили на территории контрольные полигоны для долгосрочного мониторинга реакции флоры и фауны на климатические изменения", - поделились в НАНЦ.
Уточняется, что надежное, неприкосновенное исследовательское пространство позволит "получать сравнительные данные", необходимые для "понимания темпов и механизмов трансформации экосистем в полярном регионе".
"Поэтому Украина сделала значительный вклад в изучение и, самое главное, сохранение уязвимых экосистем Антарктики", - констатировали в НАНЦ.
Первоначальная инициатива по созданию нового антарктического района особой охраны - АРОО - была:
"Проект комплексного АРОО и необходимые для его принятия документы подготовили заведующий отделом биологии и экологии НАНЦ Иван Парникоза и сотрудница этого отдела Анна Евчун", - рассказали гражданам.
При этом заведующий отделом международного сотрудничества Андрей Федчук занимался представлением документов и лоббированием их рассмотрения во время встреч сторон Антарктического договора.
"К сожалению, некоторые стороны заблокировали создание расширенного района, поэтому пришлось пойти путем постепенного создания меньших АРОО", - констатировали в НАНЦ.
Итак, "Залив Колинз" (утвержденный в этом году), стал первым из них.
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