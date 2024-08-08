Українська 16-річна гімнастка Онофрійчук пробилася у фінал Олімпіади-2024

Українська 16-річна гімнастка Таїсія Онофрійчук пробилася у фінал Олімпіади-2024 в особистому багатоборстві у художній гімнастиці. Фінал змагань відбудеться вже завтра, 9 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Онофрійчук стартувала із вправи з обручем у першій ротації та отримала від суддів оцінку 34.250 бала. Цей результат підняв її на п'яту сходинку серед 24 учасниць.

У вправі з м'ячем українка отримала 35.250 бал, і це стало другим топрезультатом у дисципліні. Більше за українку набрала лише чинна чемпіонка світу, німкеня Дар'я Варфоломєєв (36.450), а Таїсія після половини кваліфікації посідала третє проміжне місце у загальному заліку.

Зауважимо, що у завтрашньому фіналі особистого багатоборства Україна буде представлена вже ввосьме поспіль. Адже ще жодного разу медальний раунд даного змагання не проходив без "синьо-жовтих".