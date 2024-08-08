Українська 16-річна гімнастка Онофрійчук пробилася у фінал Олімпіади-2024
Українська 16-річна гімнастка Таїсія Онофрійчук пробилася у фінал Олімпіади-2024 в особистому багатоборстві у художній гімнастиці. Фінал змагань відбудеться вже завтра, 9 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Онофрійчук стартувала із вправи з обручем у першій ротації та отримала від суддів оцінку 34.250 бала. Цей результат підняв її на п'яту сходинку серед 24 учасниць.
У вправі з м'ячем українка отримала 35.250 бал, і це стало другим топрезультатом у дисципліні. Більше за українку набрала лише чинна чемпіонка світу, німкеня Дар'я Варфоломєєв (36.450), а Таїсія після половини кваліфікації посідала третє проміжне місце у загальному заліку.
Зауважимо, що у завтрашньому фіналі особистого багатоборства Україна буде представлена вже ввосьме поспіль. Адже ще жодного разу медальний раунд даного змагання не проходив без "синьо-жовтих".
Олімпіада-2024
Нагадаємо, сьогодні в Парижі проходить вже 8 день Олімпійських ігор. РБК-Україна підготувало повний розклад змагань Олімпіади-2024 на 8 серпня.
Ми також повідомляли, що сьогодні під час виступу українська важкоатлетка Каміла Конотоп отримала травму. Дівчина після успішно виконаної спроби відчула біль в спині й не змогла взяти більшу вагу. Однак через деякий час Конотоп все ж продовжила боротьбу в Олімпіаді-2024 у важкій атлетиці.
Дізнатись про результати вчорашнього дня Олімпіади можна в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.