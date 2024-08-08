Важкоатлетка Конотоп отримала травму під час Олімпіади-2024
Українська важкоатлетка Каміла Конотоп отримала травму під час виступу на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Конотоп заявила на першу спробу у ривку найвищу вагу серед усіх учасників - 104 кг. Впевнено впоравшись зі штангою, спортсменка відразу побила на той момент олімпійський рекорд і очолила загальну таблицю.
Однак у другій спробі українка вирішила підняти планку на два кілограми. Почавши піднімати снаряд, Конотоп вже на перших секундах відчула біль у задній поверхні стегна і припинила спробу.
За підсумками першого ривку Конотоп стала 5-ю, однак наразі не відомо чи буде українка продовжувати участь.
Оновлено о 17:44.
Каміла Конотоп все ж продовжила боротьбу в Олімпіаді-2024 у важкій атлетиці. Вона вийшла на першу спробу у поштовху - та вдало виконала спробу на 123 кг.
Українка уже гарантовано фінішує у топ-8 найкращих. Однак змагання ще тривають.
Олімпіада-2024
Нагадаємо, що вчора завершився 7 день літньої Олімпіади, що цьогоріч походить в столиці Франції. Зокрема Україна поповнила колекцію нагород золотою медаллю в боксі. Олександр Хижняк став четвертим олімпійським чемпіоном у боксі з України.
Детальніше про підсумки сьомого дня та позиції команд у медальному заліку, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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