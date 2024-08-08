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Важкоатлетка Конотоп отримала травму під час Олімпіади-2024

Україна, Четвер 08 серпня 2024 17:38
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Важкоатлетка Конотоп отримала травму під час Олімпіади-2024 Фото: українська спортсменка Каміла Конотоп (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українська важкоатлетка Каміла Конотоп отримала травму під час виступу на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Конотоп заявила на першу спробу у ривку найвищу вагу серед усіх учасників - 104 кг. Впевнено впоравшись зі штангою, спортсменка відразу побила на той момент олімпійський рекорд і очолила загальну таблицю.

Однак у другій спробі українка вирішила підняти планку на два кілограми. Почавши піднімати снаряд, Конотоп вже на перших секундах відчула біль у задній поверхні стегна і припинила спробу.

За підсумками першого ривку Конотоп стала 5-ю, однак наразі не відомо чи буде українка продовжувати участь.

Оновлено о 17:44.

Каміла Конотоп все ж продовжила боротьбу в Олімпіаді-2024 у важкій атлетиці. Вона вийшла на першу спробу у поштовху - та вдало виконала спробу на 123 кг.

Українка уже гарантовано фінішує у топ-8 найкращих. Однак змагання ще тривають.

Олімпіада-2024

Нагадаємо, що вчора завершився 7 день літньої Олімпіади, що цьогоріч походить в столиці Франції. Зокрема Україна поповнила колекцію нагород золотою медаллю в боксі. Олександр Хижняк став четвертим олімпійським чемпіоном у боксі з України.

Детальніше про підсумки сьомого дня та позиції команд у медальному заліку, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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Олімпіада 2024
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