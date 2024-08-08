Олімпіада-2024: повний розклад змагань 8 серпня

У новий день Олімпійських ігор 2024 року між спортсменами з різних континентів розіграють понад два десятки комплектів нагород.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань .

Змагання 8 серпня за участі українських спортсменів на Олімпіаді-2024

Художня гімнастка Таїсія Онуфрійчук розпочне виступи в особистому багатоборстві з кваліфікації. Натомість скелелазка Євгенія Казбекова вийде на півфінал змагань на важкість. Обидва старти заплановані на 11:00.

У веслуванні Людмила Лузан і Анастасія Рибачок матимуть попередні заїзди на дистанції 200 м в каное-одиночці (11:30). Згодом на Олега Кухарика, Дмитра Даниленка, Ігоря Трунова та Івана Семикіна чекатиме півфінальний заплив байдарок-четвірок на 500 м.

О 12-й годині з 1/8 фіналу розпочнуть похід за медалями борці Аліна Грушина-Акобія та Василь Михайлов. Важкоатлетка Каміла Конотоп позмагається за нагороди у ваговій категорії до 59 кг (16:00). З 19:15 борці греко-римського стилю Парвіз Насібов і Жан Беленюк матимуть сутички за "золото" та "бронзу" відповідно.

Список медальних змагань 8 серпня на Олімпіаді-2024

Головні змагання розгорнуться в бойових мистецтвах і легкій атлетиці. Нових олімпійських чемпіонів визначать в греко-римській та вільній боротьбі, тхеквондо та боксі. Будуть і фінали класичних легкоатлетичних дисциплін – від стрибків у довжину серед жінок до метання спису в чоловіків.

марафонське плавання, 10 км, жінки, 08:30

вітрильний спорт, дінгі, змішані команди, 12:43

вітрильний спорт, багатокорпусні яхти, змішані команди, 13:18

скелелазіння, швидкість, чоловіки, 13:54

веслування, каное-двійки, спринт, 500 м, чоловіки, 14:30

веслування, каяк, спринт, 500 м, жіночі четвірки, 14:40

веслування, каяк, спринт, 500 м, чоловічі четвірки, 14:50

стрибки у воду, трамплін, 3 м, чоловіки, 16:00

важка атлетика, до 59 кг, жінки, 16:00

греко-римська боротьба, до 67 кг, чоловіки, 19:15

греко-римська боротьба, до 87 кг, чоловіки, 19:15

вільна боротьба, до 53 кг, чоловіки, 19:15

хокей на траві, чоловіки, 20:00

велоспорт, кейрін, жінки, 20:11

велоспорт, омніум, чоловіки, 20:27

важка атлетика, до 73 кг, чоловіки, 20:30

легка атлетика, стрибки у довжину, жінки, 21:00

легка атлетика, метання списа, чоловіки, 21:25

легка атлетика, біг, 200 м, чоловіки, 21:30

тхеквондо, до 68 кг, чоловіки, 22:19

легка атлетика, біг із бар'єрами, 400 м, жінки, 22:25

тхеквондо, до 57 кг, жінки, 22:37

легка атлетика, біг із бар'єрами, 110 м, чоловіки, 22:45

бокс, до 51 кг, чоловіки, 23:34

бокс, до 54 кг, жінки, 23:51

Де дивитися Олімпійські ігри 8 серпня

"Суспільне" в ролі офіційного транслятора Олімпіади-2024 покаже передусім змагання з українськими спортсменами на телеканалі "Суспільне Спорт" та однойменній онлайн-платформі. Сервіс MEGOGO зосередиться на футболі та баскетболі. Інші індивідуальні та командні змагання транслюватиме лінійка телеканалів Eurosport.

Список усіх змагань 8 серпня на Олімпійських іграх-2024 доступний за посиланням.