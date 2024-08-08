Украинская 16-летняя гимнастка Онофрийчук пробилась в финал Олимпиады-2024

Украинская 16-летняя гимнастка Таисия Онофрийчук пробилась в финал Олимпиады-2024 в личном многоборье в художественной гимнастике. Финал соревнований состоится уже завтра, 9 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

Онофрийчук стартовала с упражнения с обручем в первой ротации и получила от судей оценку 34.250 балла. Этот результат поднял ее на пятую строчку среди 24 участниц.

В упражнении с мячом украинка получила 35.250 балла, и это стало вторым топрезультатом в дисциплине. Больше украинку набрала только действующая чемпионка мира, немка Дарья Варфоломеев (36.450), а Таисия после половины квалификации занимала третье промежуточное место в общем зачете.

Заметим, что в завтрашнем финале личного многоборья Украина будет представлена уже восьмой раз подряд. Ведь еще ни разу медальный раунд данного соревнования не проходил без "сине-желтых".