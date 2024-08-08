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Украинская 16-летняя гимнастка Онофрийчук пробилась в финал Олимпиады-2024

Украина, Четверг 08 августа 2024 20:02
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Украинская 16-летняя гимнастка Онофрийчук пробилась в финал Олимпиады-2024 Фото: украинская гимнастка Таисия Онофрийчук (facebook.com Таисия Онофрийчук)
Автор: Карина Левицкая

Украинская 16-летняя гимнастка Таисия Онофрийчук пробилась в финал Олимпиады-2024 в личном многоборье в художественной гимнастике. Финал соревнований состоится уже завтра, 9 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Онофрийчук стартовала с упражнения с обручем в первой ротации и получила от судей оценку 34.250 балла. Этот результат поднял ее на пятую строчку среди 24 участниц.

В упражнении с мячом украинка получила 35.250 балла, и это стало вторым топрезультатом в дисциплине. Больше украинку набрала только действующая чемпионка мира, немка Дарья Варфоломеев (36.450), а Таисия после половины квалификации занимала третье промежуточное место в общем зачете.

Заметим, что в завтрашнем финале личного многоборья Украина будет представлена уже восьмой раз подряд. Ведь еще ни разу медальный раунд данного соревнования не проходил без "сине-желтых".

Олимпиада-2024

Напомним, сегодня в Париже проходит уже 8-й день Олимпийских игр. РБК-Украина подготовило полное расписание соревнований Олимпиады-2024 на 8 августа.

Мы также сообщали, что сегодня во время выступления украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп получила травму. Девушка после успешно выполненной попытки почувствовала боль в спине и не смогла принять больший вес. Однако спустя некоторое время Конотоп все же продолжила борьбу в Олимпиаде-2024 в тяжелой атлетике.

Узнать результаты вчерашнего дня Олимпиады можно в материале РБК-Украина.

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