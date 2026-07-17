Над Україною завис антициклон: якою буде спека та де чекати грози на вихідних

Погода в Україні в суботу та неділю буде переважно сухою та сонячною. Проте в деяких областях опадів все ж таки не уникнути.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
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Експерт розповіла, що впродовж вихідних днів (18-19 липня) на погоду в Україні впливатиме, зокрема, антициклон.
Він, за словами Діденко, не пропускатиме дощі у більшість областей. Тож здебільшого по Україні буде сухо та сонячно.
Водночас на заході буде "лінія сходження", яка зумовить грозові дощі.
Синоптик нагадала, що "лінія сходження" (або ж "лінія нестійкості") позначається на відповідних картах жовтою лінією з колючками.
"Це така вузька зона, де сходяться повітряні потоки, провокують конвергенцію. Через що виникає, активізується конвекція і, як наслідок, у цій зоні з'являються активні дощі, навіть зливи та грози", - пояснила фахівець.
Вона уточнила також, що конвергенція - це коли "парочка повітряних потоків сходяться в одне русло".
Тим часом конвекція - "головний мотор злив, гроз, шквалів, граду".
"Коли тепле легке повітря підіймається, важке холодне опускається, при зустрічі і виникають ось ці явища", - констатувала метеоролог.
На решті території України, за інформацією Діденко, буде сухо та сонячно.
Хоча ввечері неділі, 19 липня, західні грозові дощі можуть дійти:
"Тому повертайтесь із цих областей трохи раніше", - порадила спеціаліст.
Діденко повідомила, що денна температура повітря по Україні впродовж вихідних очікується близько +24...+29°С.
Хоча не виключено, що місцями може бути навіть дещо спекотніше - близько +29...+31°С.
"Літніх вихідних потроху меншає - не сидіть вдома, помилуйтеся результатами помірно-континентального українського клімату. Це вам не французькі +40 градусів", - зауважила експерт.
Згідно з інформацією Діденко, у Києві суха сонячна погода переважатиме:
При цьому температура повітря в денні години:
Вночі, виходячи з графіка прогнозу погоди від УкрГМЦ, стовпчики термометрів у столиці можуть показувати:
"У нас хороше квітуче літо", - підсумувала Діденко.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому домашній термометр може "брехати" та як метеорологи вимірюють точну температуру повітря.
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