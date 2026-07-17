Над Украиной завис антициклон: какой будет жара и где ждать грозы на выходных

Погода в Украине в субботу и воскресенье будет преимущественно сухой и солнечной. Однако в некоторых областях осадков все же не избежать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
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Эксперт рассказала, что в течение выходных дней (18-19 июля) на погоду в Украине будет влиять, в частности, антициклон.
Он, по словам Диденко, не будет пропускать дожди в большинстве областей. Поэтому по Украине будет сухо и солнечно.
В то же время на западе будет "линия схождения", которая обусловит грозовые дожди.
Синоптик напомнила, что "линия схождения" (или "линия неустойчивости") обозначается на соответствующих картах желтой линией с колючками.
"Это такая узкая зона, где сходятся воздушные потоки, провоцируют конвергенцию. Из-за чего возникает, активизируется конвекция и, как следствие, в этой зоне появляются активные дожди, даже ливни и грозы", - объяснила специалист.
Она уточнила также, что конвергенция - это когда "парочка воздушных потоков сходятся в одно русло".
Между тем конвекция - "главный мотор ливней, гроз, шквалов, града".
"Когда теплый легкий воздух поднимается, тяжелый холодный опускается, при встрече и возникают вот эти явления", - констатировала метеоролог.
На остальной территории Украины, по информации Диденко, будет сухо и солнечно.
Хотя вечером воскресенья, 19 июля, западные грозовые дожди могут дойти:
"Поэтому возвращайтесь из этих областей чуть раньше", - посоветовала специалист.
Диденко сообщила, что дневная температура воздуха по Украине в течение выходных ожидается около +24...+29°С.
Хотя не исключено, что местами может быть даже жарче - около +29...+31°С.
"Летних выходных понемногу становится меньше - не сидите дома, полюбуйтесь результатами умеренно-континентального украинского климата. Это вам не французские +40 градусов", - отметила эксперт.
Согласно информации Диденко, в Киеве сухая солнечная погода будет преобладать:
При этом температура воздуха в дневные часы:
Ночью, исходя из графика прогноза погоды от УкрГМЦ, столбики термометров в столице могут показывать:
"У нас хорошее цветущее лето", - подытожила Диденко.
Напомним, ранее мы рассказывали, почему домашний термометр может "врать" и как метеорологи измеряют точную температуру воздуха.
Кроме того, мы объясняли, каким может быть июль в Украине в целом.
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