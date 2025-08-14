UA

Українка вразила на WTA 1000 у США: видовищна перемога над американками

Людмила Кіченок (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Українська тенісистка Людмила Кіченок разом з австралійкою Еллен Перес пробилася до чвертьфіналу парного розряду на хардовому турнірі серії WTA 1000 у Цинциннаті, США, здолавши американський дует Гейлі Баптист і Джесіку Пегулу.

Про результат матчу розповідає РБК-Україна.

WTA 1000 Цинциннаті. Пари. Хард, 1/16 фіналу

Людмила Кіченок (Україна) / Еллен Перес (Австралія) - Хейлі Баптист (США) / Джессіка Пегула (США) - 6:4, 7:5

Кіченок і Перес виходять до чвертьфіналу

У другому раунді Кіченок та Перес здолали дебютний дует Баптист / Пегула у двох сетах - 6:4, 7:5 - за 1 годину 13 хвилин. 

Це була дебютна очна зустріч цих пар. Баптист і Пегула проводили перший спільний турнір такого рівня, тоді як українсько-австралійська пара демонструвала стабільну гру та вдало розігрували комбінації.

Наступні суперниці

У чвертьфіналі на українсько-австралійську пару чекає поєдинок з американками Ніколь Меліхар та Людмилою Самсоновою.

Експерти прогнозують напружену боротьбу, адже обидві команди перебувають у хорошій формі. 

Нагадаємо. що раніше на старті змагань вони обіграли Сорана Кирстя та Анну Калінську.

Ситуація українських тенісисток у Цинциннаті

Людмила Кіченок залишилася єдиною українською представницею, яка продовжує виступи на турнірі в Цинциннаті. В одиночному розряді України більше немає учасниць:

Таким чином, усі надії України на хардовому турнірі WTA 1000 у Цинциннаті тепер покладаються на парний розряд, де продовжує виступати Людмила Кіченок разом з Еллен Перес.

Раніше ми писали, як українка зуміла виграти два турніри WTA за два тижні.

Також читайте, що 16-річна українка стала чемпіонкою Європи з настільного тенісу, граючи "на три фронти".

ТенісУкраїна