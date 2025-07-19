ua en ru
Сб, 19 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

16-річна українка стала чемпіонкою Європи з настільного тенісу, граючи "на три фронти"

Субота 19 липня 2025 19:19
UA EN RU
16-річна українка стала чемпіонкою Європи з настільного тенісу, граючи "на три фронти" Вероніка Матюніна виграла юнацький чемпіонат Європи з настільного тенісу (фото: facebook.com/UTTFofficial)
Автор: Катерина Урсатій

16-річна Вероніка Матюніна із Сіверськодонецька завоювала золоту медаль на Юнацькому чемпіонаті Європи з настільного тенісу. У надзвичайно напруженому фіналі змішаного парного розряду (міксту) українка разом з іспанським партнером Даніелєм Берзосою здобула перемогу, проявивши неймовірний характер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Федерації настільного тенісу України в Facebook.

Українка з іспанцем тріумфували у фінальному поєдинку, перегравши пару Юліан Кіріце (Румунія) та Анна Херсі (Вельс) з рахунком 3:2.

Матч розпочався з домінування румунсько-валлійської пари, але Берзоса та Матюніна швидко перехопили ініціативу. Наступні два сети пройшли у напруженій боротьбі, проте майбутні чемпіони продемонстрували значно вищий рівень гри у вирішальному сеті.

"Ми діяли активно, боролися за кожне очко, і це спрацювало. В останньому сеті ми грали дуже добре, точно спрямовували кожен м'яч на стіл і знали, що це наш останній шанс виграти "золото", - розповіла після поєдинку Вероніка.

"Для Вероніки це був дуже важкий день, у якому вона боролася на три фронти - в індивідуальному, парному та мікстовому розрядах. Але вона витримала це все і досягла найвищого результату у міксті", - зазначили у федерації.

Тенісистка із Сіверськодонецька Вероніка Матюніна стала чемпіонкою Європи (flickr.com/ettu_official)

Цікаво, що у півфіналі відбувся історичний для юнацьких чемпіонатів Європи момент: перший в історії матч у змішаному парному розряді між братом і сестрою. Чинні чемпіони Берзоса та Матюніна в емоційно напруженій зустрічі перемогли Самуеля Арпаса та Марію Берзосу з рахунком 3:2.

Хто така Вероніка Матюніна

Матюніна є вихованкою Сіверськодонецької дитячо-юнацької спортивної школи №1.

Свій шлях у спорті Вероніка розпочала у п'ятирічному віці. Її першим і незмінним наставником став тренер Олександр Мінін. Ще в дошкільні роки вона активно брала участь у місцевих турнірах разом зі своїм батьком, Олександром Володимировичем.

Характерною рисою її кар'єри стала постійна гра проти старших та досвідченіших суперниць. Ще будучи мінікадеткою, вона успішно змагалася на кадетських турнірах, а згодом, у кадетському віці, здобувала призові місця на юніорських чемпіонатах.

З 2015 року Вероніка почала активно виступати на міжнародній арені. У 2018 році вона здобула золоті медалі на престижних турнірах у Румунії та Литві, заробивши свої перші очки в міжнародному рейтингу ITTF.

У 2019 році вона офіційно увійшла до складу кадетської збірної України та здобула бронзові нагороди на змаганнях ITTF Junior Circuit у Польщі та Чехії.

Важливим етапом у кар'єрі стало виконання норми Майстра спорту України на дорослому чемпіонаті країни в Чернігові у 2020 році.

Чемпіонат Європи ще триває. Попереду в тенісистки з Луганщини виступ у жіночому парному розряді, де вона змагатиметься на стадії 1/16 фіналу.

Раніше ми писали, що Ярослава Магучіх шокувала результатом на Діамантовій лізі в Лондоні.

Раніше Ольга Харлан повідомила, чи планує відновити виступи на міжнародній арені.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс
Новини
Біля Запорізької АЕС піднявся стовп густого диму: що відомо
Біля Запорізької АЕС піднявся стовп густого диму: що відомо
Аналітика
Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні