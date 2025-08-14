Украинка поразила на WTA 1000 в США: зрелищная победа над американками

WTA 1000 Цинциннати. Пары. Хард, 1/16 финала

Людмила Киченок (Украина) / Эллен Перес (Австралия) - Хейли Баптист (США) / Джессика Пегула (США) - 6:4, 7:5

Киченок и Перес выходят в четвертьфинал

Во втором раунде Киченок и Перес одолели дебютный дуэт Баптист / Пегула в двух сетах - 6:4, 7:5 - за 1 час 13 минут.

Это была дебютная очная встреча этих пар. Баптист и Пегула проводили первый совместный турнир такого уровня, тогда как украинско-австралийская пара демонстрировала стабильную игру и удачно разыгрывали комбинации.

Следующие соперницы

В четвертьфинале украинско-австралийскую пару ждет поединок с американками Николь Мелихар и Людмилой Самсоновой.

Эксперты прогнозируют напряженную борьбу, ведь обе команды находятся в хорошей форме.

Напомним. что ранее на старте соревнований они обыграли Сорана Кирстя и Анну Калинскую.