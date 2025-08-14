Украинка поразила на WTA 1000 в США: зрелищная победа над американками

Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе с австралийкой Эллен Перес пробилась в четвертьфинал парного разряда на хардовом турнире серии WTA 1000 в Цинциннати, США, одолев американский дуэт Хейли Баптист и Джессику Пегулу.
О результате матча рассказывает РБК-Украина.
WTA 1000 Цинциннати. Пары. Хард, 1/16 финала
Людмила Киченок (Украина) / Эллен Перес (Австралия) - Хейли Баптист (США) / Джессика Пегула (США) - 6:4, 7:5
Во втором раунде Киченок и Перес одолели дебютный дуэт Баптист / Пегула в двух сетах - 6:4, 7:5 - за 1 час 13 минут.
Это была дебютная очная встреча этих пар. Баптист и Пегула проводили первый совместный турнир такого уровня, тогда как украинско-австралийская пара демонстрировала стабильную игру и удачно разыгрывали комбинации.
В четвертьфинале украинско-австралийскую пару ждет поединок с американками Николь Мелихар и Людмилой Самсоновой.
Эксперты прогнозируют напряженную борьбу, ведь обе команды находятся в хорошей форме.
Напомним. что ранее на старте соревнований они обыграли Сорана Кирстя и Анну Калинскую.
Людмила Киченок осталась единственной украинской представительницей, которая продолжает выступления на турнире в Цинциннати. В одиночном разряде Украины больше нет участниц:
Таким образом, все надежды Украины на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати теперь возлагаются на парный разряд, где продолжает выступать Людмила Киченок вместе с Эллен Перес.
