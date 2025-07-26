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Кіченок запалює: українка виграла другий турнір WTA за два тижні

Субота 26 липня 2025 16:27
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Кіченок запалює: українка виграла другий турнір WTA за два тижні Надія Кіченок (фото: Arata Yamaoka)
Автор: Катерина Урсатій

Українська тенісистка Надія Кіченок продовжує вражати своїми виступами на міжнародній арені. Разом із японкою Макото Ніномією вона здобула перемогу у фіналі парного турніру WTA 250 у Празі. Цей титул став для Кіченок уже другим за останні два тижні та 11-м у її кар'єрі на турнірах WTA.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матч за участі українки.

Українсько-японський тандем продемонстрував впевнену гру протягом усього змагання. Вони розпочали свій виступ у Празі з перемоги над італійкою Анджелікою Морателлі та сербкою Ніною Стоянович.

У чвертьфіналі тенісистки також у двох сетах здолали іспанку Івонне Кавальє-Реймерс та "нейтральну" Марію Козирєву.

У півфінальному матчі Кіченок та Ніномія продовжили свою переможну серію, перемігши британку Емілі Епплтон та нідерландку Ізабель Гаверлаг, що забезпечило їм місце у вирішальному матчі.

Кіченок запалює: українка виграла другий турнір WTA за два тижніНадія Кіченок (фото: instagram.com/nadiakichenok / Arata Yamaoka)

Напружений фінал та вольова перемога

У фіналі парного розряду на турнірі WTA 250 Надія та Макото зустрілися з місцевим дуетом - чешками Луцією Гавлічковою та Лаурою Самсон. Матч виявився надзвичайно драматичним.

Українсько-японська пара невдало розпочала поєдинок, поступившись у першому сеті з розгромним рахунком. Проте Кіченок та Ніномія продемонстрували справжній характер, повністю перехопивши ініціативу у другій партії. Вони повели у рахунку, вигравши три гейми поспіль, і довели сет до переможного завершення.

Доля титулу вирішувалася у третьому сеті, який проходив у форматі супертайбрейку. Гравчині обмінювалися очками, зберігаючи інтригу до останнього. Згодом Кіченок та Ніномія зуміли захопити ініціативу, вийшовши вперед 5:4, а потім дотиснули суперниць, завершивши сет з рахунком 10:7 та виборовши титул чемпіонок.

WTA 250. Прага. Парний розряд, фінал

Лючі Гавлічкова / Лаура Самсон (Чехія) - Надія Кіченок / Макото Ніномія (Україна / Японія) - 1:2 (6:1, 4:6, 7:10)

Кіченок запалює: українка виграла другий турнір WTA за два тижніНадія Кіченок і Макото Ніномія (фото: Pavel Lebeda / sportpics.cz)

Другий тріумф поспіль та 11-й титул у кар'єрі

Ця перемога у Празі стала для Надії Кіченок другим титулом за останні два тижні. Минулого тижня українська тенісистка разом з Макото Ніномією вже тріумфувала на турнірі WTA 250 у Гамбурзі, здобувши перемогу над угоркою Анною Бондар та нідерландкою Аранча Рус (2:1 за сетами).

Загалом, цей парний титул у Празі став для Надії Кіченок вже 11-м за час її виступів у Турі WTA, підкреслюючи її статус однієї з найуспішніших українських тенісисток у парному розряді.

Кіченок запалює: українка виграла другий турнір WTA за два тижніНадія Кіченок і Макото Ніномія тріумфували у Гамбурзі (фото: instagram.com/nadiakichenok)

Раніше ми писали, що 16-річна українка стала чемпіонкою Європи з настільного тенісу, граючи "на три фронти".

Нагадаємо, що у свіжому рейтингу топ-100 WTA лише одній українці вдалося покращити свої позиції після "Вімблдону"-2025.

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