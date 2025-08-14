Українка вразила на WTA 1000 у США: видовищна перемога над американками

Українська тенісистка Людмила Кіченок разом з австралійкою Еллен Перес пробилася до чвертьфіналу парного розряду на хардовому турнірі серії WTA 1000 у Цинциннаті, США, здолавши американський дует Гейлі Баптист і Джесіку Пегулу.

WTA 1000 Цинциннаті. Пари. Хард, 1/16 фіналу

Людмила Кіченок (Україна) / Еллен Перес (Австралія) - Хейлі Баптист (США) / Джессіка Пегула (США) - 6:4, 7:5

Кіченок і Перес виходять до чвертьфіналу

У другому раунді Кіченок та Перес здолали дебютний дует Баптист / Пегула у двох сетах - 6:4, 7:5 - за 1 годину 13 хвилин.

Це була дебютна очна зустріч цих пар. Баптист і Пегула проводили перший спільний турнір такого рівня, тоді як українсько-австралійська пара демонструвала стабільну гру та вдало розігрували комбінації.

Наступні суперниці

У чвертьфіналі на українсько-австралійську пару чекає поєдинок з американками Ніколь Меліхар та Людмилою Самсоновою.

Експерти прогнозують напружену боротьбу, адже обидві команди перебувають у хорошій формі.

Нагадаємо. що раніше на старті змагань вони обіграли Сорана Кирстя та Анну Калінську.