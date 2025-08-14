ua en ru
Чт, 14 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Українка вразила на WTA 1000 у США: видовищна перемога над американками

Четвер 14 серпня 2025 07:45
UA EN RU
Українка вразила на WTA 1000 у США: видовищна перемога над американками Людмила Кіченок (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Українська тенісистка Людмила Кіченок разом з австралійкою Еллен Перес пробилася до чвертьфіналу парного розряду на хардовому турнірі серії WTA 1000 у Цинциннаті, США, здолавши американський дует Гейлі Баптист і Джесіку Пегулу.

Про результат матчу розповідає РБК-Україна.

WTA 1000 Цинциннаті. Пари. Хард, 1/16 фіналу

Людмила Кіченок (Україна) / Еллен Перес (Австралія) - Хейлі Баптист (США) / Джессіка Пегула (США) - 6:4, 7:5

Кіченок і Перес виходять до чвертьфіналу

У другому раунді Кіченок та Перес здолали дебютний дует Баптист / Пегула у двох сетах - 6:4, 7:5 - за 1 годину 13 хвилин.

Це була дебютна очна зустріч цих пар. Баптист і Пегула проводили перший спільний турнір такого рівня, тоді як українсько-австралійська пара демонструвала стабільну гру та вдало розігрували комбінації.

Наступні суперниці

У чвертьфіналі на українсько-австралійську пару чекає поєдинок з американками Ніколь Меліхар та Людмилою Самсоновою.

Експерти прогнозують напружену боротьбу, адже обидві команди перебувають у хорошій формі.

Нагадаємо. що раніше на старті змагань вони обіграли Сорана Кирстя та Анну Калінську.

Ситуація українських тенісисток у Цинциннаті

Людмила Кіченок залишилася єдиною українською представницею, яка продовжує виступи на турнірі в Цинциннаті. В одиночному розряді України більше немає учасниць:

Таким чином, усі надії України на хардовому турнірі WTA 1000 у Цинциннаті тепер покладаються на парний розряд, де продовжує виступати Людмила Кіченок разом з Еллен Перес.

Раніше ми писали, як українка зуміла виграти два турніри WTA за два тижні.

Також читайте, що 16-річна українка стала чемпіонкою Європи з настільного тенісу, граючи "на три фронти".

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс Україна
Новини
Трамп хоче провести негайну зустріч за участю Зеленського і Путіна та назвав умову
Трамп хоче провести негайну зустріч за участю Зеленського і Путіна та назвав умову
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія