Украинка поразила на WTA 1000 в США: зрелищная победа над американками

Четверг 14 августа 2025 07:45
Украинка поразила на WTA 1000 в США: зрелищная победа над американками Людмила Киченок (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе с австралийкой Эллен Перес пробилась в четвертьфинал парного разряда на хардовом турнире серии WTA 1000 в Цинциннати, США, одолев американский дуэт Хейли Баптист и Джессику Пегулу.

О результате матча рассказывает РБК-Украина.

WTA 1000 Цинциннати. Пары. Хард, 1/16 финала

Людмила Киченок (Украина) / Эллен Перес (Австралия) - Хейли Баптист (США) / Джессика Пегула (США) - 6:4, 7:5

Киченок и Перес выходят в четвертьфинал

Во втором раунде Киченок и Перес одолели дебютный дуэт Баптист / Пегула в двух сетах - 6:4, 7:5 - за 1 час 13 минут.

Это была дебютная очная встреча этих пар. Баптист и Пегула проводили первый совместный турнир такого уровня, тогда как украинско-австралийская пара демонстрировала стабильную игру и удачно разыгрывали комбинации.

Следующие соперницы

В четвертьфинале украинско-австралийскую пару ждет поединок с американками Николь Мелихар и Людмилой Самсоновой.

Эксперты прогнозируют напряженную борьбу, ведь обе команды находятся в хорошей форме.

Напомним. что ранее на старте соревнований они обыграли Сорана Кирстя и Анну Калинскую.

Ситуация украинских теннисисток в Цинциннати

Людмила Киченок осталась единственной украинской представительницей, которая продолжает выступления на турнире в Цинциннати. В одиночном разряде Украины больше нет участниц:

Таким образом, все надежды Украины на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати теперь возлагаются на парный разряд, где продолжает выступать Людмила Киченок вместе с Эллен Перес.

Ранее мы писали, как украинка сумела выиграть два турнира WTA за две недели.

Также читайте, что 16-летняя украинка стала чемпионкой Европы по настольному теннису, играя "на три фронта".

Теннис Украина
