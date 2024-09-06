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Українка Даниліна завоювала "срібло" Паралімпійських ігор-2024

Париж, П'ятниця 06 вересня 2024 12:36
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Українка Даниліна завоювала "срібло" Паралімпійських ігор-2024 Фото: Людмила Даниліна втретє зійшла на подіум Паралімпійських ігор (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська атлетка Людмила Даниліна фінішувала другою у півторакілометровому забігу на паризькій Паралімпіаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

38-річна українка стала срібною призеркою Ігор. Вона встановила персональний рекорд у дисципліні з часом 4:28.40 хвилини.

Даниліна програла лише польській параатлетці Барбарі Бєгановскі-Заяц. Українська бігунка програла їй понад дві секунди. Доповнила п'єдестал бразилійка Антонія Кейла да Сілва Баррос. Вона відстала від досвідченої українки на 1 секунду.

Даниліна продовжила власну медальну серію на Паралімпійських іграх. Вона розпочалася в 2016 році з "бронзи" в Ріо-де-Жанейро, а продовжилася в 2021-му срібною нагородою Токіо. Усі медалі українка завоювала в бігу на 1500 м.

Паралімпіада-2024, біг, 1500 м, T20, жінки:

  1. Барбара Бєгановска-Заяц (Польща)
  2. Людмила Даниліна (Україна)
  3. Антонія Кейла да Сілва Баррос (Бразилія)

Напередодні параатлетка Помазан здобула "золото" в штовханні ядра. У фіналі вона відправила снаряд 12,75 м. Вона втретє перемогла на Паралімпійських іграх у цій дисципліні після тріумфів у Лондоні та Токіо.

До слова, раніше підбили підсумки змагань 5 вересня на Паралімпіаді-2024.

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