Українка Даниліна завоювала "срібло" Паралімпійських ігор-2024

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань .

38-річна українка стала срібною призеркою Ігор. Вона встановила персональний рекорд у дисципліні з часом 4:28.40 хвилини.

Даниліна програла лише польській параатлетці Барбарі Бєгановскі-Заяц. Українська бігунка програла їй понад дві секунди. Доповнила п'єдестал бразилійка Антонія Кейла да Сілва Баррос. Вона відстала від досвідченої українки на 1 секунду.

Даниліна продовжила власну медальну серію на Паралімпійських іграх. Вона розпочалася в 2016 році з "бронзи" в Ріо-де-Жанейро, а продовжилася в 2021-му срібною нагородою Токіо. Усі медалі українка завоювала в бігу на 1500 м.

Паралімпіада-2024, біг, 1500 м, T20, жінки:

Барбара Бєгановска-Заяц (Польща) Людмила Даниліна (Україна) Антонія Кейла да Сілва Баррос (Бразилія)

Напередодні параатлетка Помазан здобула "золото" в штовханні ядра. У фіналі вона відправила снаряд 12,75 м. Вона втретє перемогла на Паралімпійських іграх у цій дисципліні після тріумфів у Лондоні та Токіо.