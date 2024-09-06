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Украинка Данилина завоевала "серебро" Паралимпийских игр-2024

Париж, Пятница 06 сентября 2024 12:36
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Украинка Данилина завоевала "серебро" Паралимпийских игр-2024 Фото: Людмила Данилина в третий раз взошла на подиум Паралимпийских игр (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская атлетка Людмила Данилина финишировала второй в полуторакилометровом забеге на парижской Паралимпиаде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

38-летняя украинка стала серебряным призером Игр. Она установила персональный рекорд в дисциплине со временем 4:28.40 минуты.

Данилина проиграла только польской параатлетке Барбаре Бегановский-Заяц. Украинская бегунья проиграла ей более двух секунд. Дополнила пьедестал бразильянка Антония Кейла да Силва Баррос. Она отстала от опытной украинки на 1 секунду.

Данилина продолжила свою медальную серию на Паралимпийских играх. Она началась в 2016 году с "бронзы" в Рио-де-Жанейро, а продолжилась в 2021-м серебряной наградой Токио. Все медали украинка завоевала в беге на 1500 метров.

Паралимпиада-2024, бег, 1500 м, T20, женщины:

  1. Барбара Бегановска-Заяц (Польша)
  2. Людмила Данилина (Украина)
  3. Антония Кейла да Силва Баррос (Бразилия)

Накануне параатлетка Помазан завоевала "золото" в толкании ядра. В финале она отправила снаряд 12,75 м. Она победила в третий раз на Паралимпийских играх в этой дисциплине после триумфов в Лондоне и Токио.

К слову, ранее подвели итоги соревнований 5 сентября на Паралимпиаде-2024.

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