Суспільство Освіта Гроші Зміни

В Україні зросла середня зарплата за місяць: деталі

Ілюстративне фото: в Україні зросла середня зарплата за місяць (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У жовтні цього року середня зарплата в Україні становила 26 913 гривень. Це на 1,1% більше, ніж у вересні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики України у Facebook.

Найвища середня зарплата в жовтні за регіонами:

  • 40 738 гривень - у Києві;
  • 30 675 гривень - у Луганській області (йдеться про підприємства, які юридично зареєстровані там);
  • 27 892 гривні - у Дніпропетровській області.

При цьому найнижчий рівень середньої зарплати:

  • 19 343 гривні - у Чернівецькій області;
  • 19 920 гривень - у Кіровоградській області;
  • 20 561 гривня - у Чернігівській області.

При цьому найвищий рівень заробітної плати - у сфері інформації та телекомунікацій: 65 047 гривень, а найнижчий - у сфері освіти - 16 984 гривень.

Середня зарплата у 2026 році

Нагадаємо, уряд України очікує, що 2026 року зростання зарплат помітно сповільниться - з 20,6% у 2025-му до 16%.

Згідно з проєктом державного бюджету України на 2026 рік, середня номінальна зарплата (брутто) по країні, згідно з проєктом держбюджету-2026 (№14000), становитиме 30 032 гривні.

Для порівняння: у 2024 році середня зарплата штатних працівників зросла на 23,1% і сягнула 21 473 гривень, а за підсумками 2025 року Мінекономіки очікує середню зарплату на рівні 25 886 гривень (+20,6%).

Також у проєкті держбюджету-2026 передбачено підвищення середньої зарплати вчителів на 50% двома етапами.

Перший етап - підвищення 30% з 1 січня 2026 року, а другий етап - підвищення 20% з 1 вересня 2026 року. Загалом на сферу освіти планується витратити 265,4 млрд гривень.

Державна служба статистикиЗарплата в Україні