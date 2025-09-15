Середня зарплата українців перевищить 30 тисяч гривень, - проєкт бюджету-2026
Кабінет міністрів прогнозує уповільнення зростання заробітних плат українців у 2026 році до 16%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснювальну записку до проєкту бюджету на 2026 рік (№14000).
Зарплати та прогнози
Середня зарплата штатних працівників в Україні зросла у 2024 році на 23,1% до 21 473 гривень.
За очікуваннями Мінекономіки, у 2025 році вона збільшиться на 20,6% до 25 886 гривень. Це зарплата брутто, до вирахування податків.
Раніше уряд схвалив Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки.
Прогноз містить два сценарії розвитку подій: оптимістичний, який містить "припущення щодо суттєвого покращення безпекової ситуації з 2026 року", та песимістичний - із продовженням повномасштабної агресії Росії.
За другим сценарієм зарплата становитиме:
- 2026 рік - 30 032 гривень, номінальне зростання на 16,0%,
- 2027 рік - 34 808 гривень, зростання на 15,9%,
- 2028 рік - 39 436 гривень, зростання на 13,3%.