В Украине выросла средняя зарплата за месяц: детали

Средняя зарплата в 2026 году

Напомним, правительство Украины ожидает, что в 2026 году рост зарплат заметно замедлится - с 20,6% в 2025-м до 16%.

Согласно проекту государственного бюджета Украины на 2026 год, средняя номинальная зарплата (брутто) по стране, согласно проекту госбюджета-2026 (№14000), составит 30 032 гривны.

Для сравнения: в 2024 году средняя зарплата штатных работников выросла на 23,1% и достигла 21 473 гривен, а по итогам 2025 года Минэкономики ожидает среднюю зарплату на уровне 25 886 гривен (+20,6%).

Также в проекте госбюджета-2026 предусмотрено повышение средней зарплаты учителей на 50% двумя этапами.

Первый этап - повышение 30% с 1 января 2026 года, а второй этап - повышение 20% с 1 сентября 2026 года. Всего на сферу образования планируется потратить 265,4 млрд гривен.