ua en ru
Вт, 02 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Гроші

В Україні зросла середня зарплата за місяць: деталі

Україна, Вівторок 02 грудня 2025 21:57
UA EN RU
В Україні зросла середня зарплата за місяць: деталі Ілюстративне фото: в Україні зросла середня зарплата за місяць (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У жовтні цього року середня зарплата в Україні становила 26 913 гривень. Це на 1,1% більше, ніж у вересні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики України у Facebook.

Найвища середня зарплата в жовтні за регіонами:

  • 40 738 гривень - у Києві;
  • 30 675 гривень - у Луганській області (йдеться про підприємства, які юридично зареєстровані там);
  • 27 892 гривні - у Дніпропетровській області.

При цьому найнижчий рівень середньої зарплати:

  • 19 343 гривні - у Чернівецькій області;
  • 19 920 гривень - у Кіровоградській області;
  • 20 561 гривня - у Чернігівській області.

При цьому найвищий рівень заробітної плати - у сфері інформації та телекомунікацій: 65 047 гривень, а найнижчий - у сфері освіти - 16 984 гривень.

Середня зарплата у 2026 році

Нагадаємо, уряд України очікує, що 2026 року зростання зарплат помітно сповільниться - з 20,6% у 2025-му до 16%.

Згідно з проєктом державного бюджету України на 2026 рік, середня номінальна зарплата (брутто) по країні, згідно з проєктом держбюджету-2026 (№14000), становитиме 30 032 гривні.

Для порівняння: у 2024 році середня зарплата штатних працівників зросла на 23,1% і сягнула 21 473 гривень, а за підсумками 2025 року Мінекономіки очікує середню зарплату на рівні 25 886 гривень (+20,6%).

Також у проєкті держбюджету-2026 передбачено підвищення середньої зарплати вчителів на 50% двома етапами.

Перший етап - підвищення 30% з 1 січня 2026 року, а другий етап - підвищення 20% з 1 вересня 2026 року. Загалом на сферу освіти планується витратити 265,4 млрд гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Державна служба статистики Зарплата в Україні
Новини
Зеленський назвав три найчутливіших питання в мирному плані США
Зеленський назвав три найчутливіших питання в мирному плані США
Аналітика
Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить