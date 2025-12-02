В Україні зросла середня зарплата за місяць: деталі

У жовтні цього року середня зарплата в Україні становила 26 913 гривень. Це на 1,1% більше, ніж у вересні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики України у Facebook .

При цьому найвищий рівень заробітної плати - у сфері інформації та телекомунікацій: 65 047 гривень, а найнижчий - у сфері освіти - 16 984 гривень.

При цьому найнижчий рівень середньої зарплати:

Найвища середня зарплата в жовтні за регіонами:

Середня зарплата у 2026 році

Нагадаємо, уряд України очікує, що 2026 року зростання зарплат помітно сповільниться - з 20,6% у 2025-му до 16%.

Згідно з проєктом державного бюджету України на 2026 рік, середня номінальна зарплата (брутто) по країні, згідно з проєктом держбюджету-2026 (№14000), становитиме 30 032 гривні.

Для порівняння: у 2024 році середня зарплата штатних працівників зросла на 23,1% і сягнула 21 473 гривень, а за підсумками 2025 року Мінекономіки очікує середню зарплату на рівні 25 886 гривень (+20,6%).

Також у проєкті держбюджету-2026 передбачено підвищення середньої зарплати вчителів на 50% двома етапами.

Перший етап - підвищення 30% з 1 січня 2026 року, а другий етап - підвищення 20% з 1 вересня 2026 року. Загалом на сферу освіти планується витратити 265,4 млрд гривень.