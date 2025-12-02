ua en ru
В Украине выросла средняя зарплата за месяц: детали

Украина, Вторник 02 декабря 2025 21:57
В Украине выросла средняя зарплата за месяц: детали Иллюстративное фото: в Украина выросла средняя зарплата за месяц (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В октябре этого года средняя зарплата в Украине составила 26 913 гривен. Это на 1,1% больше, чем в сентябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины в Facebook.

Самая высокая средняя зарплата в октябре по регионам:

  • 40 738 гривен - в Киеве;
  • 30 675 гривен - в Луганской области (речь о предприятиях, которые юридически зарегистрированы там);
  • 27 892 гривны - в Днепропетровской области.

При этом самый низкий уровень средней зарплаты:

  • 19 343 гривны - в Черновицкой области;
  • 19 920 гривен - в Кировоградской области;
  • 20 561 гривна - в Черниговской области.

При этом самый высокий уровень заработной платы - в сфере информации и телекоммуникаций: 65 047 гривен, а самый низкий - в сфере образования - 16 984 гривен.

Средняя зарплата в 2026 году

Напомним, правительство Украины ожидает, что в 2026 году рост зарплат заметно замедлится - с 20,6% в 2025-м до 16%.

Согласно проекту государственного бюджета Украины на 2026 год, средняя номинальная зарплата (брутто) по стране, согласно проекту госбюджета-2026 (№14000), составит 30 032 гривны.

Для сравнения: в 2024 году средняя зарплата штатных работников выросла на 23,1% и достигла 21 473 гривен, а по итогам 2025 года Минэкономики ожидает среднюю зарплату на уровне 25 886 гривен (+20,6%).

Также в проекте госбюджета-2026 предусмотрено повышение средней зарплаты учителей на 50% двумя этапами.

Первый этап - повышение 30% с 1 января 2026 года, а второй этап - повышение 20% с 1 сентября 2026 года. Всего на сферу образования планируется потратить 265,4 млрд гривен.

