ua en ru
Чт, 25 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні знову масштабна повітряна тривога: що відомо

Четвер 25 квітня 2024 16:57
UA EN RU
В Україні знову масштабна повітряна тривога: що відомо Фото: (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні знову оголосили масштабну повітряну тривогу. Попереджають про зліт російського винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 16:50 повітряну тривогу оголосили в усіх областях України.

В Україні знову масштабна повітряна тривога: що відомо

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Варто додати, що це не перша масштабна тривога за добу. Зокрема її оголошували після 10 ранку й та в обід. Кожного разу через зліт російського винищувача МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал".

Що кажуть Повітряні сили

Як й минулі рази, повітряну тривогу оголосили через зліт винищувача МіГ-31К. Водночас Повітряні сили не уточнювали з якого саме аеродрому підняли у повітря літак.

Масовані удари Росії

Протягом останніх тижнів ворог посилив удари по енергетичній інфраструктурі України. Через це питання посилення протиповітряної оборони перебуває на порядку денному.

Як розповів представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Вадим Скібіцький, цієї весни росіяни планують провести ще кілька масованих обстрілів. Водночас ракетні запаси ворога виснажуються. Згідно з даними розвідки, наразі у РФ наявні близько 950 високоточних ракет з дальністю у понад 350 кілометрів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
У ЗСУ оцінили ризик масованої атаки РФ до отримання Україною нової допомоги від США
У ЗСУ оцінили ризик масованої атаки РФ до отримання Україною нової допомоги від США
DAILY
Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме