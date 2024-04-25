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В Україні друга за день масштабна повітряна тривога

Україна, Четвер 25 квітня 2024 14:02
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В Україні друга за день масштабна повітряна тривога Фото: в Україні друга за день масштабна повітряна тривога (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Масштабна повітряна тривога в Україні була оголошена вдруге 25 квітня. Причиною цього був російський МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Повітряна тривога була оголошена в усіх областях України після 13:52.

Повітряні сили попереджають, що по всій країні є загроза ракетних ударів. У Росії зафіксували зліт винищувача МіГ-31К.

Цей літак становить загрозу для українців, оскільки є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал". Цю ракету можуть збивати лише сучасні системи протиповітряної оборони, наприклад, Patriot.

Карта повітряних тривог в Україні станом на 13:55

В Україні друга за день масштабна повітряна тривога

Варто зазначити, що перша масштабна повітряна тривога була оголошена в Україні о 10:30. Вона тривала майже півгодини.

Вже о 13:10 була оголошена ще одна повітряна тривога. Сирени завили у Києві, у східних, частині центральних та північних областей. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу ударів балістикою.

У чому різниця між російськими літаками Ту-22МЗ, Ту-95, МіГ-31К та скільки є часу до атаки - дізнайтеся у нашому матеріалі.

Масовані атаки Росії

Варто зазначити, що російські окупанти у березні відновили обстріли української енергетики. Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що росіяни майже знищили теплову генерацію.

При цьому аналітики Інституту вивчення війни (ISW) також припускають, що атаки посиляться, але загарбники можуть змінити цілі. На їх думку, обстріли можуть посилитися до того, як Україна отримає нову військову допомогу від США.

У Повітряних силах не виключають такої можливості.

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