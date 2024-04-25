ua en ru
Чт, 25 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україну охопила масштабна повітряна тривога, злетів російський МіГ-31К

Україна, Четвер 25 квітня 2024 10:38
UA EN RU
Україну охопила масштабна повітряна тривога, злетів російський МіГ-31К Фото: в Україні масштабна повітряна тривога 25 квітня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Масштабна повітряна тривога охопила Україну у четвер, 25 квітня. У Росії злетів літак МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Повітряну тривогу спочатку оголосили у Києві, це сталося о 10:28. Вже за декілька хвилин тривога охопила всі області України.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що зафіксовано зліт МіГ-31К з російського аеродрому Ахтубінск. У зв'язку з цим по всій Україні ракетна загроза.

Карта повітряних тривог станом на 10:35

Україну охопила масштабна повітряна тривога, злетів російський МіГ-31К

Чому небезпечний МіГ-31К

МіГ-31К є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал". До весни 2023 року українські військові не мали змоги збивати "Кинджали". Проте у травні сили ППО вперше знищили цю ракету за допомогою комплексу Patriot, який надали Україні партнери.

У чому різниця між російськими літаками Ту-22МЗ, Ту-95, МіГ-31К та скільки є часу до атаки - дізнайтеся у нашому матеріалі.

Обстріли України

Зазначимо, що Росія майже щодня атакує Україну ракетами та дронами-камікадзе. Прифронтові області найбільше страждають від російських атак. У Повітряних силах зазначають, що найбільш незахищеними від атак ворога є прифронтові регіони, а також області біля кордону з Росією.

При цьому окупанти знову обстрілюють енергетику України. Як зазначав президент України Володимир Зеленський, росіяни майже знищили теплову генерацію.

У ЗСУ вважають, що росіяни будуть посилювати обстріли України. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) також припускають, що атаки посиляться, але загарбники можуть змінити цілі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Повітряні сили України Війна в Україні Війна Росії проти України Повітряна тривога
NEWS
Більше тисячі окупантів за добу. Генштаб оновив втрати російської армії в Україні
Більше тисячі окупантів за добу. Генштаб оновив втрати російської армії в Україні
DAILY
Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме