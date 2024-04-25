Україну охопила масштабна повітряна тривога, злетів російський МіГ-31К

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Повітряну тривогу спочатку оголосили у Києві, це сталося о 10:28. Вже за декілька хвилин тривога охопила всі області України.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що зафіксовано зліт МіГ-31К з російського аеродрому Ахтубінск. У зв'язку з цим по всій Україні ракетна загроза.

Карта повітряних тривог станом на 10:35

Чому небезпечний МіГ-31К

МіГ-31К є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал". До весни 2023 року українські військові не мали змоги збивати "Кинджали". Проте у травні сили ППО вперше знищили цю ракету за допомогою комплексу Patriot, який надали Україні партнери.

У чому різниця між російськими літаками Ту-22МЗ, Ту-95, МіГ-31К та скільки є часу до атаки - дізнайтеся у нашому матеріалі.