ua en ru
Чт, 25 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине снова масштабная воздушная тревога: что известно

Четверг 25 апреля 2024 16:57
UA EN RU
В Украине снова масштабная воздушная тревога: что известно Фото: (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине снова объявили масштабную воздушную тревогу. Предупреждают о взлете российского истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 16.50 воздушную тревогу объявили во всех областях Украины.

В Украине снова масштабная воздушная тревога: что известно

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Следует добавить, что это не первая масштабная тревога за сутки. В частности ее объявляли после 10 часов утра и в обед. Каждый раз из-за взлета российского истребителя МиГ-31К, который является носителем ракет "Кинжал".

Что говорят Воздушные силы

Как и в прошлые разы, воздушную тревогу объявили из-за взлета истребителя МиГ-31К. В то же время Воздушные силы не уточняли с какого аэродрома подняли в воздух самолет.

Массированные удары России

В течение последних недель враг усилил удары по энергетической инфраструктуре Украины. Поэтому вопрос усиления противовоздушной обороны находится на повестке дня.

Как рассказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Вадим Скибицкий, этой весной россияне планируют провести еще несколько массированных обстрелов. В то же время ракетные запасы врага истощаются. Согласно данным разведки, сейчас у РФ имеются около 950 высокоточных ракет с дальностью более 350 километров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
В ВСУ оценили риск массированной атаки РФ до получения Украиной новой помощи от США
В ВСУ оценили риск массированной атаки РФ до получения Украиной новой помощи от США
DAILY
Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится