В Украине снова масштабная воздушная тревога: что известно

В Украине снова объявили масштабную воздушную тревогу. Предупреждают о взлете российского истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог .

По состоянию на 16.50 воздушную тревогу объявили во всех областях Украины.

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Следует добавить, что это не первая масштабная тревога за сутки. В частности ее объявляли после 10 часов утра и в обед. Каждый раз из-за взлета российского истребителя МиГ-31К, который является носителем ракет "Кинжал".

Что говорят Воздушные силы

Как и в прошлые разы, воздушную тревогу объявили из-за взлета истребителя МиГ-31К. В то же время Воздушные силы не уточняли с какого аэродрома подняли в воздух самолет.

Массированные удары России

В течение последних недель враг усилил удары по энергетической инфраструктуре Украины. Поэтому вопрос усиления противовоздушной обороны находится на повестке дня.

Как рассказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Вадим Скибицкий, этой весной россияне планируют провести еще несколько массированных обстрелов. В то же время ракетные запасы врага истощаются. Согласно данным разведки, сейчас у РФ имеются около 950 высокоточных ракет с дальностью более 350 километров.