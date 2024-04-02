Скільки в Росії ракет і як довго можуть продовжуватись обстріли енергетики: відповідь ГУР
Росія планує цієї весни провести ще кілька масованих ударів по українській енергетиці. Проте її запаси ракет виснажуються, тому країні-агресорці буде знову потрібна пауза для накопичення.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Кремль збирає сили. Де Росія може почати новий наступ і скільки в неї залишилось ракет".
"Зараз у Росії, за нашою оцінкою, залишається близько 950 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня з дальністю у понад 350 кілометрів. Ми спостерігаємо тенденцію, що вони, як правило, намагаються тримати свої запаси на рівні не менше 900 ракет", - розповів виданню представник ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький.
Він зазначив, що росіяни починають серію ударів, коли їм вдається накопичити понад 900 ракет. Коли ж запаси підходять до 900 одиниць - в масованих ударах робиться пауза.
Зараз, за словами Скібіцького, росіяни вже наближаються до цього ліміту.
"Росія, за нашими даними, в квітні планує виробити близько 40 ракет Х-101. Ми прогнозуємо, що росіяни зможуть провести ще кілька масованих атак (2-3 – саме масованих), а далі будуть змушені знову взяти деяку паузу для накопичення ракет та "шахедів". Проте окремі локальні обстріли можуть при цьому продовжуватись", - пояснив представник ГУР.
Удари по енергетичній інфраструктурі
Нагадаємо, останніми тижнями російська армія відновила удари по енергетичній інфраструктурі. Лише у ніч на 22 березня росіяни атакували Україну 151 засобом повітряного нападу. Тоді ж обстріляли об'єкти енергетики внаслідок чого в низці міст запровадили аварійні відключення.
Крім того, 29 березня ворог випустив 60 дронів-камікадзе та 39 ракет, які також були націлені на енергетику України. Росіяни атакували три ТЕС, внаслідок чого було серйозно пошкоджено обладнання.
Як заявив президент України Володимир Зеленський, росіяни своїми комбінованими повітряними ударами по території України зараз намагаються завдати якомога більше руйнувань енергетичному сектору країни.
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