По Україні завтра йтиме сніг та до -5 вночі, але ще буде потепління: прогноз синоптиків

Чи правда, що після холодів прийде потепління

– Поки що ще є надія, що трішечки ще буде й підвищуватись температура.

Тобто коливання температури ще будуть спостерігатись.

Але найближчим часом - з 7 по 9 листопада - синоптична ситуація в Україні буде мати доволі-таки динамічний характер.

Що буде з опадами в Україні найближчими днями

– В ніч на суботу (7 листопада, - Ред.) на погоду більшості областей ще буде впливати холодний атмосферний фронт. Який надійшов до нас із північного заходу.

Надалі - вже після його проходження - тиск буде зростати. Тобто буде формуватись вже поле високого атмосферного тиску.

Найближчої ночі в Україні (крім заходу), а завтра вдень - у центральних, південних і східних областях - цей атмосферний фронт зумовить невеликий сніг, мокрий сніг.

Може бути дощ із мокрим снігом. Подекуди - просто невеликий сніжок, але досить локально.

На дорогах подекуди може бути ожеледиця, в нічні та ранкові години... Але надовго вона не затримається.

В денні години опади вже поступово (навіть у цих регіонах) будуть припинятись. Буде підвищуватися атмосферний тиск.

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І в неділю (8 листопада, - Ред.) та понеділок (9 листопада, - Ред.) вже переважно буде погода без опадів.

Адже 8 листопада центр антициклону вже знаходитиметься над західними областями України. А 9 числа він переміститься через Румунію і захід Чорного моря на Крим, скажімо так.

Саме він буде зумовлювати переважно спокійний характер погоди та відсутність опадів.

Чого чекати при цьому від температури повітря

– За цим атмосферним фронтом, який зараз проходить через нашу територію, надходить холодна повітряна маса.

Тому температура повітря буде знижуватися. Але вона також буде залежати від хмар і прояснень.

Певні коливання будуть, але незначні.

У найближчі три ночі температура - від 2 градусів тепла до 5 градусів морозу.

А вдень - стримані такі 0...+7°C. Але принаймні тепла - це вже добре, хоча б у денні години.

Особливості погоди в Україні 7-9 листопада (інфографіка: РБК-Україна)

Чи зміниться синоптична ситуація в середині тижня

– Надалі, у вівторок (10 листопада, - Ред.), там також переважно буде погода без опадів.

І температура повітря залишатиметься практично такою самою.

Хоча трішечки, певна тенденція є до підвищення. Але незначного. Адже вітер - буде вже з півдня.

Тоді вночі вже - від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. А вдень +3...+8°C.

Крайній південь країни - знову до +12°C.

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11 листопада (в середу, - Ред.) - майже такий самий температурний фон.

Навіть трішечки тепліше вночі - вже від 4 градусів тепла до 2 градусів морозу.

Хоча 11 листопада, там ще може проходити малоактивний атмосферний фронт.

Вночі - у західних, Житомирській та Вінницьких областях. А вдень - в Україні (крім сходу). Знову може бути мокрий сніг та дощ.

Але за рахунок більшої хмарності бачимо, що ніч - не така вже буде холодна.

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Чи ймовірні пориви вітру під час проходження фронтів

– Пориви у нас на завтра (7 листопада, - Ред.) є місцями. По південній частині України.

15-18 метрів за секунду, під час проходження там атмосферного фронту.

Але надалі - все буде досить спокійно в нас.

Під час антициклону - взагалі слабенький вітер. З 8 по 10 число (в неділю, понеділок і вівторок, - Ред.).

Хіба що 11 листопада (у середу, - Ред.) може бути знову північно-західний напрямок вітру. І помірні швидкості.

Але, знову ж таки, поки що - без поривів.

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Як може змінитись погода в Україні пізніше

– Після 12 листопада (четверга, - Ред.) і, в принципі, до кінця наступного тижня... Час від часу будуть знову опади.

Але переважно у вигляді дощу.

Лише 12 листопада в західних областях, а 13 листопада в Україні - переважатиме погода без опадів.

І підвищиться температура... З 12 по 15 число (з четверга по неділю, - Ред.).

Вночі вже буде 0...+6°C. А вдень - знову +4...+11°C.

Тобто бачимо, що коливання ще є. Але немає ще таких, зимових стабільних процесів.

Так, перейшли вже в стадію глибокої осені. Але з певною такою... різною динамікою.