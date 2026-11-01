Кислотні дощі й "вогняні" хмари: як війна впливає на метеопроцеси в Україні

Воєнні дії в Україні катастрофічно руйнують довкілля. Вони стають причиною не лише масштабного забруднення повітря, а й довгострокових змін місцевого мікроклімату.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на статтю , підготовлену фахівцями Запорізького обласного центру з гідрометеорології.

Чим реально небезпечні наслідки воєнних дій

Експерти розповіли, що в результаті воєнних дій генерується специфічний комплекс викидів.

Причому він кардинально відрізняється від "класичного" міського чи промислового забруднення:

за складом;

за температурою;

за динамікою поширення.

Масштабні пожежі.

Масштабні пожежі, які виникають внаслідок обстрілів нафтобаз, промислових підприємств чи складів хімікатів провокують тривалі горіння, які отруюють атмосферу:

бензолом;

формальдегідом;

поліциклічними ароматичними вуглеводнями (ПАВ).

Канцерогенний пил.

Руйнування будівель та інфраструктури внаслідок ворожих ударів вивільняє тонни пилу, що містить:

важкі метали (свинець, кадмій, миш'як);

смертельно небезпечний азбест.

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Токсичні викиди.

Детонації (вибухи) ракет, снарядів і мін викидають у повітря токсичні забруднювачі:

чадний газ;

вуглекислий газ;

оксиди азоту;

діоксид сірки;

високотоксичну дрібнодисперсну сажу.

Знищення лісів.

Не менш небезпечним є знищення лісів під час війни - в будь-який спосіб.

Так, наприклад, лісові пожежі:

вивільняють мільйони тонн накопиченого вуглецю;

одночасно ліквідуючи природні фільтри повітря.

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Як впливає війна на метеопроцеси й мікроклімат

В обласному центрі з гідрометеорології повідомили також, що бойові дії в Україні впливають:

на метеорологічні процеси;

на локальний мікроклімат.

Ефект піроконвекції.

Один із наслідків - ефект піроконвекції (Pyrocumulonimbus).

Йдеться про те, що масштабні пожежі від бомбардувань створюють настільки потужні висхідні теплові потоки, що навіть формують власні погодні системи - "вогняні" або ж пірокумулонімбусні хмари.

Вони небезпечні тим, що здатні:

піднімати токсичний попіл у стратосферу (звідки він розноситься на тисячі кілометрів);

генерувати сухі грози або шквальні вітри, які лише роздмухують полум'я.

Війна додає нові джерела забруднення повітря (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

Зміна радіаційного балансу.

Інший наслідок воєнних дій - зміна радіаційного балансу.

"Осідання чорного вуглецю (сажі) від пожеж на навколишні території (особливо взимку на сніг) призводить до того, що поверхня починає поглинати більше сонячної радіації", - пояснили українцям.

Це, своєю чергою, провокує аномальне локальне прогрівання приземного шару повітря.

Трансформація вітрового режиму.

Війна може трансформувати також вітровий режим, адже вирубка лісосмуг і руйнація міської забудови:

змінюють напрямок і швидкість вітру;

посилюють вітрову ерозію ґрунтів;

посилюють пилові бурі.

Кислотні тумани й дощі.

У результаті воєнних дій збільшується ймовірність утворення кислотних дощів.

Коли "реакція оксидів сірки та азоту з атмосферною вологою знижує pH опадів".

Це, за словами спеціалістів, "локально змінює хімічний склад туманів та дощів, пригнічуючи вцілілу рослинність".