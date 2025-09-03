В Україні затримуються понад 30 поїздів через масовану атаку РФ: список

"Укрзалізниця" повідомила, що через ракетну та дронову атаку Росії вранці понад 30 пасажирських поїздів курсують із запізненням.

Наразі залізничники працюють над відновленням графіка руху та усуненням наслідків обстрілів. Інформацію про актуальний час прибуття та відправлення можна відстежувати в застосунку та на сайті компанії.

Оновлено о 9:09.

За даними компанії, внаслідок ворожого обстрілу залізничної інфраструктури в Кіровоградській області низка поїздів відправились в обʼїзд пошкодженої ділянки, що спричинить затримки цих рейсів до 7 годин.

Залізничники зауважили, що намагатимуться максимально скоротити час затримки поїздів.

Вже відправились в обʼїзд та надолужують затримку такі рейси:

№75 Київ - Кривий Ріг,

№791 Кременчуг - Київ,

№85 Запоріжжя - Львів,

№79 Дніпро - Львів,

№51 Запоріжжя - Одеса,

№119 Дніпро - Хелм,

№37 Запоріжжя - Київ,

№31 Запоріжжя - Перемишль,

№121 Херсон - Краматорськ,

№59 Харків - Одеса,

№65/165 Харків - Черкаси, Умань.

Низка рейсів ще очікує відновлення інфраструктури та затримується. Це стосується рейсів:

№76 Кривий Ріг - Київ,

№102 Краматорськ - Херсон,

№38 Київ - Запоріжжя,

№80 Львів - Дніпро,

№120 Хелм - Дніпро,

№86 Львів - Запоріжжя,

№54 Одеса - Дніпро,

№254 Одеса - Кривий Ріг,

№8 Одеса - Харків.

Оновлено о 11:20.

Залізничники повідомили, що наразі продовжують відновлювати пошкоджену ворогом інфраструктуру та роблять усе можливе, щоб мінімізувати відставання поїздів від графіка та повернути їх на свої маршрути.

Однак є нові тимчасові зміни в маршрутах курсування деяких поїздів:

Пасажирів, які прямували до/зі станції Запоріжжя, буде підвезено поїздом №6/5 Запоріжжя - Ясиня. №86 Львів - Запоріжжя також курсуватиме лише до станції Дніпро.



Пасажирів на ділянці Дніпро - Запоріжжя підвозитимуть додатковими рейсами. Зокрема, для підвезення призначено поїзд №228 Запоріжжя - Дніпро, який вирушає із Запоріжжя об 11:18. Пасажирів, які прямували до Запоріжжя цими поїздами, буде пересаджено в Дніпрі на електропоїзди. Поїзд №128 Запоріжжя - Львів також курсуватиме зміненим маршрутом і відправиться зі станціі Дніпро замість Запоріжжя.



Пасажири зі станції Запоріжжя до Дніпра можуть відправитись поїздом №228 Запоріжжя - Дніпро.

"Ми робимо все можливе, аби ви дісталися своїх місць призначення. Дякуємо за розуміння та підтримку", - додали в "Укрзалізниці".