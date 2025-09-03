В Калуші та громаді після обстрілу РФ батьків просять залишити дітей вдома: яка причина

Після нічного обстрілу в одній із громад Івано-Франківської області батьків закликали не вести дітей до шкіл і садочків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Калуської міської громади Івано-Франківської області України Андрій Найда.

Зауважимо, що місцеві жителі підтверджують інформацію та повідомляють, що школи попередили, що не прийматимуть дітей.

Наразі триває перевірка стану повітря. Лише після проведення відповідних замірів буде офіційно повідомлено, які подальші дії ухвалить місцева влада.

Обстріл України

Нагадаємо, що цієї ночі російські окупанти здійснили чергову комбіновану атаку по Україні. Вночі країну масово атакували дрони.

Водночас моніторингові канали писали, що ворог підняв у повітря стратегічну авіацію, а також вивів у Чорне море ракетоносій. Ближче до ранку інформація підтвердилася і в повітряному просторі України стали фіксуватися ворожі ракети.

Пошкодження і постраждалі були в Кіровоградській області, але основною ціллю ворога стала західна Україна. Вибухи було чутно в Луцьку, Львові, Рівному, Хмельницькому і не тільки.

Детальніше про все, що відомо про нічний удар росіян, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.