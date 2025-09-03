В Украине задерживаются более 30 поездов из-за массированной атаки РФ: список

"Укрзализныця" сообщила, что из-за ракетной и дроновую атаку России утром более 30 пассажирских поездов курсируют с опозданием.
Сейчас железнодорожники работают над восстановлением графика движения и устранением последствий обстрелов. Информацию об актуальном времени прибытия и отправления можно отслеживать в приложении и на сайте компании.
Обновлено в 9:09.
По данным компании, в результате вражеского обстрела железнодорожной инфраструктуры в Кировоградской области ряд поездов отправились в объезд поврежденного участка, что повлечет задержки этих рейсов до 7 часов.
Железнодорожники отметили, что постараются максимально сократить время задержки поездов.
Уже отправились в объезд и наверстывают задержку такие рейсы:
- №75 Киев - Кривой Рог,
- №791 Кременчуг - Киев,
- №85 Запорожье - Львов,
- №79 Днепр - Львов,
- №51 Запорожье - Одесса,
- №119 Днепр - Хелм,
- №37 Запорожье - Киев,
- №31 Запорожье - Перемышль,
- №121 Херсон - Краматорск,
- №59 Харьков - Одесса,
- №65/165 Харьков - Черкассы, Умань.
Ряд рейсов еще ожидает восстановления инфраструктуры и задерживается. Это касается рейсов:
- №76 Кривой Рог - Киев,
- №102 Краматорск - Херсон,
- №38 Киев - Запорожье,
- №80 Львов - Днепр,
- №120 Хелм - Днепр,
- №86 Львов - Запорожье,
- №54 Одесса - Днепр,
- №254 Одесса - Кривой Рог,
- №8 Одесса - Харьков.