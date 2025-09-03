ua en ru
Під ударом захід України: вибухи в Луцьку, Львові та Рівному, наліт дронів триває

Середа 03 вересня 2025 02:28
Під ударом захід України: вибухи в Луцьку, Львові та Рівному, наліт дронів триває Фото: у багатьох областях України зафіксовано дрони (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни в ніч на 3 вересня масовано атакують захід України дронами. У низці міст вже було чути вибухи та роботу ППО.

РБК-Україна розповідає все, що відомо про нічну атаку дронами станом на зараз.

Головне:

  • росіяни запустили "Шахеди" ще з вечора 2 вересня;
  • під ударом Луцьк, Рівне, Чернівецька область, Львів.

Чим атакує ворог

За даними Повітряних сил ЗСУ, росіяни атакували дронами Україну майже протягом всього дня, 3 вересня. Проте вдень все ж була деяка пауза, після чого о 17:55 ворожі безпілотники залетіли через Чернігівську область. Згодом були нові фіксації.

Ближче до ночі вже стало зрозуміло, що основна атака ворога спрямована на захід України, оскільки дрони рухалися і досі продовжують рух у той бік.

Які міста на заході України атакує РФ

Луцьк

Починаючи з 00:17 мер Луцька Ігор Поліщук поінформував, що в напрямку міста летять ворожі дрони. Згодом, вже о 00:42 в місті працювали сили протиповітряної оборони.

Проте атака ворога не закінчувалася, тому мер продовжував писати, що в місто залітають безпілотники, у зв'язку з чим працює ППО.

Низка Telegram-каналів пишуть, що внаслідок атаки є певні наслідки, проте офіційно поки що даних не було.

Рівне

В ніч 3 вересня, о 00:03, Повітряні сили ЗСУ зафіксували ворожі дрони у Рівненській області. Вже о 00:15 місцеві жителі чули в місті звуки вибухів, і приблизно через 45 хвилин повторні вибухи.

Чернівецька область

Глава Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк у себе в Telegram написав, що станом на 01:25 над Буковиною зафіксовано ударний безпілотник. Приблизно через 20 хвилин їх було вже 7, а ще пізніше - загроза дронів з'явилася і для Чернівців.

Щодо успіхів збиття ворожих дронів, або ж якихось наслідків, інформації поки не було.

Львів

Очільник Львівської ОВА інформував, що 00:51 у повітряному просторі Львівської області зафіксовано ворожий безпілотник. Потім залетіли ще декілька дронів, а станом на 01:57 - з'явилася загроза дронів безпосередньо для Львова.

Через кілька хвилин у Львові було гучно, почали працювали сили протиповітряної оборони. Мер Андрій Садовий пише, що наразі в напрямку обласного центру летить ще один дрон.

Оновлено о 02:53

Ворожа атака на Львів та область триває. Зокрема, Садовий написав, що прямо зараз в обласному центрі гучно.

Хмельницька область

Приблизно о 02:33 видання "Суспільне" поінформувало, що в області було чути звуки вибухів. Де саме це відбулося, поки що невідомо.

Івано-Франківськ

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що станом на 02:32 до міста Івано-Франківськ наближається група ворожих безпілотників.

Напередодні мер Руслан Марцінків написав про комбінований удар по Україні та попередив, що в місті може бути гучно.

При підготовці матеріалу використовувались дані Повітряних сил ЗСУ та інформація від місцевої влади.

Війна в Україні Дрони
