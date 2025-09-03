ua en ru
Ср, 03 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Києві на тлі дронової та ракетної атак пролунали вибухи

Середа 03 вересня 2025 05:29
UA EN RU
У Києві на тлі дронової та ракетної атак пролунали вибухи Фото: людей закликали перейти в укриття (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Зранку, 3 вересня, у Києві пролунали вибухи. Наразі ворог атакує Україну дронами та ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави КМВА Тимура Ткаченка і канал Повітряних сил ЗСУ.

"В Києві працює ППО! Залишайтесь в укриттях до відбою тривоги", - йдеться у повідомленні о 05:22.

Зазначимо, що попередньо, сили ППО збивали ворожі дрони. Проте нещодавно росіяни запустили по Україні крилаті ракети, тож військові інформували, що одна з них станом на 05:17 летіла в напрямку Київської області.

Де оголосили тривогу

Станом на 05:29 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал через ракетну та дронову атаку ворога наразі фактично по всій Україні.

У Києві на тлі дронової та ракетної атак пролунали вибухи

Обстріл України

Нагадаємо, що в ніч на 3 вересня росіяни здійснили і продовжують здійснювати комбіновану атаку по Україні.

Вночі нашу країну масово атакували дрони. Пошкодження і постраждалі були в Кіровоградській області, але основною ціллю ворога стала західна Україна. Вибухи було чутно в Луцьку, Львові, Рівному, Хмельницькому і не тільки.

Крім того, вночі моніторингові канали писали, що ворог підняв у повітря стратегічну авіацію, а також вивів у Чорне море ракетоносій. Ближче до ранку інформація підтвердилася і в повітряному просторі України стали фіксуватися ворожі ракети.

Детальніше про те, де загроза ракет - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Війна в Україні
Новини
Під ударом були Луцьк, Хмельницький та Кіровоградщина: що відомо про нічний обстріл РФ
Під ударом були Луцьк, Хмельницький та Кіровоградщина: що відомо про нічний обстріл РФ
Аналітика
Москва дозволяла Україні гратися в суверенітет до кінця Другої світової, – інтерв’ю з істориком
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Москва дозволяла Україні гратися в суверенітет до кінця Другої світової, – інтерв’ю з істориком