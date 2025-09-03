У Києві на тлі дронової та ракетної атак пролунали вибухи

Зранку, 3 вересня, у Києві пролунали вибухи. Наразі ворог атакує Україну дронами та ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави КМВА Тимура Ткаченка і канал Повітряних сил ЗСУ.

"В Києві працює ППО! Залишайтесь в укриттях до відбою тривоги", - йдеться у повідомленні о 05:22. Зазначимо, що попередньо, сили ППО збивали ворожі дрони. Проте нещодавно росіяни запустили по Україні крилаті ракети, тож військові інформували, що одна з них станом на 05:17 летіла в напрямку Київської області. Де оголосили тривогу Станом на 05:29 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал через ракетну та дронову атаку ворога наразі фактично по всій Україні.